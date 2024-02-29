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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:37

ДТП

В ГИБДД сообщили о массовой аварии под Белгородом

29 февраля 2024, 11:36
Фото: 1MI
ДТП

Два водителя пострадали в тройном ДТП в Белгородской области

Авария произошла в Ракитянском районе утром 29 февраля. Столкнулись «СеАЗ», Hyundai и ВАЗ. Есть пострадавшие.
Сюжет
ДТП

29 февраля в 08:00 в селе Киселёво столкнулись три машины. По предварительным данным, 58-летняя белгородка за рулём «СеАЗ» выехала на встречку, из-за чего машина столкнулась с Hyundai. За рулём иномарки находилась 32-летняя женщина. Впоследствии её авто столкнулось с остановившимся для поворота ВАЗом.

В результате ДТП водители «СеАЗ» и Hyundai обратились за медпомощью.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

На днях массовое ДТП произошло в центре Белгорода. В аварии пострадали два человека. Столкнулись сразу пять автомобилей.

ДТП
Видео: УГИБДД России по Белгородской области
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