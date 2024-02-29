В ГИБДД сообщили о массовой аварии под Белгородом

29 февраля в 08:00 в селе Киселёво столкнулись три машины. По предварительным данным, 58-летняя белгородка за рулём «СеАЗ» выехала на встречку, из-за чего машина столкнулась с Hyundai. За рулём иномарки находилась 32-летняя женщина. Впоследствии её авто столкнулось с остановившимся для поворота ВАЗом.