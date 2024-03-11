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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:54

Архивное фото

Почему так долго? Гладков поторопил мэра Белгорода с восстановлением домов

11 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI
Архивное фото

В Белгороде за неделю выявили новые разрушения после обстрелов

Как доложил во время оперсовещания правительства региона мэр Валентин Демидов, за неделю в Белгороде выявили ещё 17 оставленных ВСУ разрушений. По словам чиновника, все они были нанесены в не результате новых обстрелов, а обнаружены спустя время.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что за прошлую неделю в Белгороде после обращений жителей выявили ещё 17 разрушений, в основном — на хозпостройках.

«Но не в результате обстрелов, а довыявленные мелкие повреждения», — заявил Демидов. — «Частые разрушения в тех домах, куда жители позже приехали. Это сараи, кровли».

Таким образом, с учётом новых повреждений общее число объектов в работе составило 87. За прошедшую неделю отремонтировали также 48 построек — квартир и индивидуальных домов.

«17 объектов сделаем до конца это недели, 36 — до конца следующей недели и 28 — до конца месяца», — сообщил Демидов.

Так, по словам мэра, в работе останется шесть объектов с критическими разрушениями. Новое строительство закончат к ноябрю этого года. Также в работе осталось 18 повреждённых автомобилей.

Губернатор Вячеслав Гладков также поинтересовался, каков срок восстановления по 17 выявленным недавно объектам? Демидов пообещал закончить всё за десять дней — «за эту и следующую неделю». Глава региона попросил ускорить сроки.

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