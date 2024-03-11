Почему так долго? Гладков поторопил мэра Белгорода с восстановлением домов

В Белгороде за неделю выявили новые разрушения после обстрелов

Как доложил во время оперсовещания правительства региона мэр Валентин Демидов, за неделю в Белгороде выявили ещё 17 оставленных ВСУ разрушений. По словам чиновника, все они были нанесены в не результате новых обстрелов, а обнаружены спустя время.

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