Белгородец убил свою возлюбленную топором и спрятал её труп на огороде

Белгородец получил 9,5 года колонии за убийство сожительницы

Убийство произошло в Корочанском районе. Между двумя сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину и ударил её топором по голове, а затем решил убрать в доме следы крови и спрятать труп в огороде. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре области.