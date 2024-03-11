Белгородец убил свою возлюбленную топором и спрятал её труп на огороде

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В селе Малое Песчаное Корочанского района между 43-летней женщиной и её 49-летним сожителем случилась ссора, в ходе которой возлюбленные упрекали друг друга и оскорбляли. Белгородец стал избивать оппонентку — нанёс ей несколько ударов руками и ногами по телу и голове.
Пострадавшая упала на пол и перестала подавать признаки жизни, но мужчина решил на этом не останавливаться. Он взял топор и нанёс им один удар сожительнице по голове. От полученных травм белгородка скончалась на месте преступления.
После произошедшего мужчина попытался смыть в доме кровь и спрятать труп на огороде их дома, однако преступление всё-таки раскрыли.
В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил белгородца к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на девять лет и шесть месяцев.