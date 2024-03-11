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Топор

Белгородец убил свою возлюбленную топором и спрятал её труп на огороде

11 марта 2024, 11:32
Фото: Bel.ru
Топор

Белгородец получил 9,5 года колонии за убийство сожительницы

Убийство произошло в Корочанском районе. Между двумя сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину и ударил её топором по голове, а затем решил убрать в доме следы крови и спрятать труп в огороде. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре области.

В селе Малое Песчаное Корочанского района между 43-летней женщиной и её 49-летним сожителем случилась ссора, в ходе которой возлюбленные упрекали друг друга и оскорбляли. Белгородец стал избивать оппонентку — нанёс ей несколько ударов руками и ногами по телу и голове.

Пострадавшая упала на пол и перестала подавать признаки жизни, но мужчина решил на этом не останавливаться. Он взял топор и нанёс им один удар сожительнице по голове. От полученных травм белгородка скончалась на месте преступления.

После произошедшего мужчина попытался смыть в доме кровь и спрятать труп на огороде их дома, однако преступление всё-таки раскрыли.

В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил белгородца к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на девять лет и шесть месяцев.

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#Белгородская область#Происшествия#Труп#Убийство#Корочанский район#Огород#Криминал#Топор#Белгород#Сожители#Александра Склярова
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