Подросток хотел обокрасть дом, но убил хозяина топором и поджёг, чтобы скрыть улики

Posted 9 февраля, 06:51
Published 9 февраля, 06:51
Modified 9 февраля, 06:54
Updated 9 февраля, 06:54
2 февраля поступило сообщение о пожаре в доме на одной из улиц Борисовки. На месте происшествия обнаружили тело 76-летнего мужчины. Однако судебно-медицинские эксперты установили, что смерть наступила не от пожара — пенсионера убили.
После проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 17-летнего ранее судимого местного жителя. Предварительно, парень 1 февраля проник в дом пенсионера, чтобы совершить кражу. Хозяин дома попытался прогнать подростка, что привело к борьбе.
Молодой человек взял найденный дома топор и несколько раз ударил им по голове пожилого мужчины, чем причинил ему не совместимые с жизнью травмы. Чтобы скрыть убийство, парень устроил поджог дома, а сам сбежал.
Следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и подготовил ходатайство в суд об избрании парню меры пресечения в виде заключения под стражу.