Подросток хотел обокрасть дом, но убил хозяина топором и поджёг, чтобы скрыть улики

Подросток устроил поджог дома, чтобы скрыть убийство белгородца

Происшествие случилось в начале февраля 2024 года. Подросток планировал кражу из дома, но оказался пойман его 76-летним хозяином. Между ними завязалась драка, в ходе которой 17-летний парень взял топор и ударил несколько раз пенсионера по голове. Затем поджёг дом, чтобы скрыть преступление.