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Posted 9 февраля, 06:51

Published 9 февраля, 06:51

Modified 9 февраля, 06:54

Updated 9 февраля, 06:54

Место преступления

Подросток хотел обокрасть дом, но убил хозяина топором и поджёг, чтобы скрыть улики

9 февраля 2024, 06:51
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области
Место преступления

Подросток устроил поджог дома, чтобы скрыть убийство белгородца

Происшествие случилось в начале февраля 2024 года. Подросток планировал кражу из дома, но оказался пойман его 76-летним хозяином. Между ними завязалась драка, в ходе которой 17-летний парень взял топор и ударил несколько раз пенсионера по голове. Затем поджёг дом, чтобы скрыть преступление.

2 февраля поступило сообщение о пожаре в доме на одной из улиц Борисовки. На месте происшествия обнаружили тело 76-летнего мужчины. Однако судебно-медицинские эксперты установили, что смерть наступила не от пожара — пенсионера убили.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 17-летнего ранее судимого местного жителя. Предварительно, парень 1 февраля проник в дом пенсионера, чтобы совершить кражу. Хозяин дома попытался прогнать подростка, что привело к борьбе.

Молодой человек взял найденный дома топор и несколько раз ударил им по голове пожилого мужчины, чем причинил ему не совместимые с жизнью травмы. Чтобы скрыть убийство, парень устроил поджог дома, а сам сбежал.

Следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и подготовил ходатайство в суд об избрании парню меры пресечения в виде заключения под стражу.

Место преступленияМесто преступления
Место преступления
Фото: СУ СК РФ по Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Пенсионер#Кража#Борисовский район#Поджог#Подросток#Топор#Белгород#Александра Склярова
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