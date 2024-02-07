Неосторожное курение убило пенсионера в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали три пожара — в двух жилых домах и одном автомобиле. В результате возгорания в частном доме в селе Котово Старооскольского городского округа погиб мужчина 1950 года рождения. Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
Ещё один пожар произошёл в жилом доме по улице Мичурина в посёлке Октябрьский Белгородского района. В районе села Холодное Прохоровского района возгорание случилось в автомобиле ВАЗ-2107. По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал.
Напомним, что на прошлой неделе в Белгородской области в трёх пожарах погибли четыре человека. Причём три происшествия случились в выходные.