Неосторожное курение убило пенсионера в Белгородской области

За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали три пожара — в двух жилых домах и одном автомобиле. В результате возгорания в частном доме в селе Котово Старооскольского городского округа погиб мужчина 1950 года рождения. Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.