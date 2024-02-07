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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:38

Пожар

Неосторожное курение убило пенсионера в Белгородской области

7 февраля 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

Мужчина погиб при пожаре в Старооскольском горокруге

Предполагаемой причиной пожара может быть неосторожность при курении. Всего же за минувшие сутки в Белгородской области зарегистрировали три пожара. Подробности сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

За минувшие сутки на территории Белгородской области зарегистрировали три пожара — в двух жилых домах и одном автомобиле. В результате возгорания в частном доме в селе Котово Старооскольского городского округа погиб мужчина 1950 года рождения. Предполагается, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Ещё один пожар произошёл в жилом доме по улице Мичурина в посёлке Октябрьский Белгородского района. В районе села Холодное Прохоровского района возгорание случилось в автомобиле ВАЗ-2107. По предварительной информации, в результате происшествий никто не пострадал.

Напомним, что на прошлой неделе в Белгородской области в трёх пожарах погибли четыре человека. Причём три происшествия случились в выходные.

МЧС: три человека погибли за выходные в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#МЧС#Пожар#Гибель#Новости Старого Оскола#Белгород#Александра Склярова
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