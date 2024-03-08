Выпускники белгородских школ смогут поступить в вузы на льготных условиях?

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
На выпускников школ из Белгородской области предложили распространить особый порядок поступления в вузы. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.
Сейчас в высшие учебные заведения по особому порядку могут поступить дети из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Такой порядок действует до 2028 года.
В список тех, на кого распространяется льгота, предложили добавить выпускников из Белгородской и Брянской областей, а также из других регионов, которые расположены рядом с зоной проведения СВО и где дети обучаются на дистанте.
Выступившие с инициативой депутаты Госдумы считают, что такая мера поддержки позволит вузам принимать детей из приграничья на альтернативной основе, а у выпускников таким образом появится равный доступ к поступлению.
Ранее стало известно, что в некоторых районах Белгородской области школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом формате. Инициативу прорабатывают региональные власти совместно с Минпросвещения РФ.