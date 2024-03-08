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Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

Студенты

Выпускники белгородских школ смогут поступить в вузы на льготных условиях?

8 марта 2024, 15:09
Фото: Изображение Midjourney
Студенты

Особый порядок поступления в вузы предложили распространить на белгородцев

Соответствующее письмо направили министру науки и образования РФ Валерию Фалькову, пишут «Известия». Сейчас особый порядок поступления в высшие учебные заведения распространяется на выпускников из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

На выпускников школ из Белгородской области предложили распространить особый порядок поступления в вузы. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

Сейчас в высшие учебные заведения по особому порядку могут поступить дети из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Такой порядок действует до 2028 года.

В список тех, на кого распространяется льгота, предложили добавить выпускников из Белгородской и Брянской областей, а также из других регионов, которые расположены рядом с зоной проведения СВО и где дети обучаются на дистанте.

Выступившие с инициативой депутаты Госдумы считают, что такая мера поддержки позволит вузам принимать детей из приграничья на альтернативной основе, а у выпускников таким образом появится равный доступ к поступлению.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Белгородской области школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом формате. Инициативу прорабатывают региональные власти совместно с Минпросвещения РФ.

Белгородские школьники на дистанте смогут сдать ОГЭ и ЕГЭ в особом формате
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