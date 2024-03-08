Мальчики 8 марта рождаются в Белгородской области чаще, чем девочки

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
За три последних года в Белгородской области 8 марта чаще рождались мальчики, чем девочки. Статистику изучили с 2021 по 2023 гг.
Так, в минувшем году на свет в Международный женский день появились 12 мальчиков и 10 девочек. Самыми популярными именами для новорождённых стали Артём и Милана.
В 2022 году 8 марта в Белгородской области родились 15 мальчиков и девять девочек. Родители рождённых в праздничный день малышей чаще отдавали предпочтение именам Алексей и Мария.
А в 2021-м перевес был более значительным — 11 мальчиков против четырёх девочек. Популярными именами тогда были Аделина, Ева, Полина, София и Марк.
Напомним, что ранее Белгородстат к празднику составил портрет среднестатистической белгородки: она старше 40 лет, живёт в городе, не курит и занимается спортом.