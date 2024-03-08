Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Мать и ребёнок

Мальчики 8 марта рождаются в Белгородской области чаще, чем девочки

8 марта 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
Мать и ребёнок

В Белгородской области посчитали рождённых 8 марта детей

За последние три года в Международный женский день на свет чаще появлялись мальчики. Статистику за 2021, 2022 и 2023 года привела начальник регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

За три последних года в Белгородской области 8 марта чаще рождались мальчики, чем девочки. Статистику изучили с 2021 по 2023 гг.

Так, в минувшем году на свет в Международный женский день появились 12 мальчиков и 10 девочек. Самыми популярными именами для новорождённых стали Артём и Милана.

В 2022 году 8 марта в Белгородской области родились 15 мальчиков и девять девочек. Родители рождённых в праздничный день малышей чаще отдавали предпочтение именам Алексей и Мария.

А в 2021-м перевес был более значительным — 11 мальчиков против четырёх девочек. Популярными именами тогда были Аделина, Ева, Полина, София и Марк.

Напомним, что ранее Белгородстат к празднику составил портрет среднестатистической белгородки: она старше 40 лет, живёт в городе, не курит и занимается спортом.

Живёт в городе, не курит, любит спорт — портрет среднестатистической белгородки
Узнать подробнее
Читайте также:
Первые лица поздравляют белгородок с 8 Марта: что желают кроме счастья и здоровья?Сколько денег потратят белгородцы на подарки к 8 Марта?Не только «тщедушные» тюльпаны: что с ценами на букеты перед 8 Марта
#Общество#Белгородская область#8 марта#Загс#Новости Белгорода#Девочки#Международный женский день#Инна Рогова#Белгород#Мальчики#Татьяна слюсаренко#Новорождённые
Подпишитесь
Белгородскую область атаковали ещё двумя беспилотниками 8 марта
Сегодня, 10:37
Первые лица поздравляют белгородок с 8 Марта: что желают кроме счастья и здоровья?
Сегодня, 06:54
Названа причина ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе 8 марта
Сегодня, 09:40
Живёт в городе, не курит, любит спорт — портрет среднестатистической белгородки
Сегодня, 07:26
Гладков сообщил о ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть разрушения
Сегодня, 08:33