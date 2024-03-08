Первые лица поздравляют белгородок с 8 Марта: что желают кроме счастья и здоровья?

С букетом замечен и мэр Белгорода Валентин Демидов. В видеопоздравлении он признался, что идёт поздравлять своих родных. По его словам, сегодня весь Белгород в цветах, а мужчины суетятся, чтобы успеть поздравить любимых женщин.