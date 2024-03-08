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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Тюльпаны

Первые лица поздравляют белгородок с 8 Марта: что желают кроме счастья и здоровья?

8 марта 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney
Тюльпаны

Гладков и Демидов поздравили белгородок с 8 Марта

С раннего утра пятницы в аккаунтах белгородских чиновников в соцсетях появляются поздравления с Международным женским днём. Праздничные обращения уже опубликовали губернатор, мэр Белгорода, главы районов и горокругов. Чего они пожелали белгородкам?

Одним из первых жительниц региона поздравил губернатор Вячеслав Гладков. Он пожелал белгородкам счастья, добра, мира и любви.

И хочется, чтобы их [женщин] любимые были всегда с ними рядом, чтобы приятные слова говорились не только 8 Марта, чтобы было мирное небо, чтобы победа, которую мы все так ждём, как можно быстрее пришла в наши дома. И те, кто сейчас с оружием в руках воюет, пришли и вернулись в свои родные, близкие семьи, где ждут их сёстры, матери, жены. Мы уверены, что это скоро произойдёт.
Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что после пробежки купил цветы и теперь отправляется поздравлять свою супругу.

С букетом замечен и мэр Белгорода Валентин Демидов. В видеопоздравлении он признался, что идёт поздравлять своих родных. По его словам, сегодня весь Белгород в цветах, а мужчины суетятся, чтобы успеть поздравить любимых женщин.

Сегодня замечательный день, когда мы можем сказать, как мы вас ценим, уважаем, любим. От всей души поздравляю вас с праздником! Крепкого здоровья, счастья, весны в душе и, конечно, огромной любви.
Валентин Демидов

К поздравительной эстафете присоединился и экс-губернатор Белгородской области, сенатор Совфеда Евгений Савченко. Помимо стандартных пожеланий здоровья и счастья, он обратился к родственницам погибших бойцов СВО и мирных жителей.

Мой низкий поклон и глубочайшие соболезнования белгородским матерям, вдовам, дочерям павших бойцов СВО и трагически погибших мирных жителей. Память о них, об их подвигах, об их вкладе в Победу навсегда останется в наших сердцах, в истории России.
Евгений Савченко

Закончил своё поздравление экс-губернатор стихотворением Андрея Дементьева «Дарите женщинам цветы».

Поздравления с 8 Марта публикуют чиновники правительства, главы районов и горокругов. В большинстве своём они желают любви, благополучия, радости и осуществления желаний, делают акцент на весеннем настроении и красоте.

А некоторые, как и Евгений Савченко, тоже дополнили поздравление стихами. Как, например, министр транспорта Сергей Евтушенко: он процитировал несколько строк из стихотворения Константина Бальмонта «Женщина — с нами, когда мы рождаемся…».

Сколько денег потратят белгородцы на подарки к 8 Марта?
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