Первые лица поздравляют белгородок с 8 Марта: что желают кроме счастья и здоровья?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Одним из первых жительниц региона поздравил губернатор Вячеслав Гладков. Он пожелал белгородкам счастья, добра, мира и любви.
И хочется, чтобы их [женщин] любимые были всегда с ними рядом, чтобы приятные слова говорились не только 8 Марта, чтобы было мирное небо, чтобы победа, которую мы все так ждём, как можно быстрее пришла в наши дома. И те, кто сейчас с оружием в руках воюет, пришли и вернулись в свои родные, близкие семьи, где ждут их сёстры, матери, жены. Мы уверены, что это скоро произойдёт.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что после пробежки купил цветы и теперь отправляется поздравлять свою супругу.
С букетом замечен и мэр Белгорода Валентин Демидов. В видеопоздравлении он признался, что идёт поздравлять своих родных. По его словам, сегодня весь Белгород в цветах, а мужчины суетятся, чтобы успеть поздравить любимых женщин.
Сегодня замечательный день, когда мы можем сказать, как мы вас ценим, уважаем, любим. От всей души поздравляю вас с праздником! Крепкого здоровья, счастья, весны в душе и, конечно, огромной любви.
Валентин Демидов
К поздравительной эстафете присоединился и экс-губернатор Белгородской области, сенатор Совфеда Евгений Савченко. Помимо стандартных пожеланий здоровья и счастья, он обратился к родственницам погибших бойцов СВО и мирных жителей.
Мой низкий поклон и глубочайшие соболезнования белгородским матерям, вдовам, дочерям павших бойцов СВО и трагически погибших мирных жителей. Память о них, об их подвигах, об их вкладе в Победу навсегда останется в наших сердцах, в истории России.
Евгений Савченко
Закончил своё поздравление экс-губернатор стихотворением Андрея Дементьева «Дарите женщинам цветы».
Поздравления с 8 Марта публикуют чиновники правительства, главы районов и горокругов. В большинстве своём они желают любви, благополучия, радости и осуществления желаний, делают акцент на весеннем настроении и красоте.
А некоторые, как и Евгений Савченко, тоже дополнили поздравление стихами. Как, например, министр транспорта Сергей Евтушенко: он процитировал несколько строк из стихотворения Константина Бальмонта «Женщина — с нами, когда мы рождаемся…».