Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Большинство белгородцев потратят на подарки к 8 марта не более 5 тысяч рублей

Сколько денег потратят белгородцы на подарки к 8 марта?

7 марта 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney

Большинство белгородцев потратят на подарки к 8 марта не более 5 тысяч рублей

Среднестатистический россиянин готов потратить на подарки и цветы в качестве презента на Международный женский день порядка 7000 рублей. Такие сведения приводит SuperJob. Журналисты Бел.Ру провели опрос и выяснили, сколько денег готовы потратить белгородцы.

Судя по результатам исследования, бюджет среднестатистического россиянина на покупку цветов и подарков для празднования Международного женского дня в этом году составит 7000 рублей. При этом 3900 рублей уйдёт на подарки, а 3100 рублей — на цветы. В прошлом году на подарки ушло 3600 рублей, а на цветы — 3000 рублей.

Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили, сколько денег готовы потратить на презенты белгородцы. На момент подсчёта голосов своё мнение высказали 1512 человек. Большинство из них (623) потратят на подарки в честь 8 марта от 1000 до 5000 рублей. Ещё 266 респондентов готовы отдать на цветы и презенты от 5000 до 10 тысяч рублей. Практически столько же человек (259) вложатся в сумму до 1000 рублей.

Более 10 тысяч рублей на подарки готовы потратить 135 белгородцев. Ещё 142 человека высказались, что вообще никого поздравлять не будут, а 222 читателя поздравят женщин без денежных затрат.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, дорожают ли цветы к 8 марта. Подробности — по ссылке.

Белгородцев предупредили о всплеске онлайн-мошенничеств накануне 8 марта
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только «тщедушные» тюльпаны: что с ценами на букеты перед 8 мартаБелгородцев предупредили о всплеске онлайн-мошенничеств накануне 8 мартаРоссиян пытался привести лошадь в свою квартиру, чтобы так поздравить жену с 8 Марта
#Белгородская область#Подарки#Опрос#8 марта#Эксклюзив#Цветы#Международный женский день#Белгород#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Жалоб стало больше: где белгородцы не услышали сирену?
Сегодня, 06:40
Авто стоят в пробке, прятаться негде: белгородцы просят об укрытии в ещё одном месте
Сегодня, 07:15
С не отремонтировавшего больницу подрядчика УКС хочет взыскать 900 тысяч рублей
Сегодня, 07:35
Прокуратура заинтересовалась чиновниками Госжилнадзора после жалобы белгородцев
Сегодня, 08:02
В праздничные дни марта автобусы в Белгороде будут ездить реже
Сегодня, 06:47
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30