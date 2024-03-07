Сколько денег потратят белгородцы на подарки к 8 марта?

Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили, сколько денег готовы потратить на презенты белгородцы. На момент подсчёта голосов своё мнение высказали 1512 человек. Большинство из них (623) потратят на подарки в честь 8 марта от 1000 до 5000 рублей. Ещё 266 респондентов готовы отдать на цветы и презенты от 5000 до 10 тысяч рублей. Практически столько же человек (259) вложатся в сумму до 1000 рублей.