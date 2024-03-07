Сколько денег потратят белгородцы на подарки к 8 марта?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Судя по результатам исследования, бюджет среднестатистического россиянина на покупку цветов и подарков для празднования Международного женского дня в этом году составит 7000 рублей. При этом 3900 рублей уйдёт на подарки, а 3100 рублей — на цветы. В прошлом году на подарки ушло 3600 рублей, а на цветы — 3000 рублей.
Журналисты Бел.Ру провели опрос среди читателей и выяснили, сколько денег готовы потратить на презенты белгородцы. На момент подсчёта голосов своё мнение высказали 1512 человек. Большинство из них (623) потратят на подарки в честь 8 марта от 1000 до 5000 рублей. Ещё 266 респондентов готовы отдать на цветы и презенты от 5000 до 10 тысяч рублей. Практически столько же человек (259) вложатся в сумму до 1000 рублей.
Более 10 тысяч рублей на подарки готовы потратить 135 белгородцев. Ещё 142 человека высказались, что вообще никого поздравлять не будут, а 222 читателя поздравят женщин без денежных затрат.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, дорожают ли цветы к 8 марта. Подробности — по ссылке.