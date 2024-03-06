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Published Сегодня, 13:27

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Лошадь

Россиян пытался привести лошадь в свою квартиру, чтобы так поздравить жену с 8 Марта

6 марта 2024, 13:27
Фото: 1MI
Лошадь

Россиян привёз коня домой на лифте и попал под арест

Выпивший житель Кемеровской области «позаимствовал» коня на ферме, где раньше работал. После этого случая россиянин пообещал закодироваться. Подробности сообщают «Новые известия».

Житель Кемеровской области решил оригинально поздравить жену с 8 Марта и попытался привести в квартиру коня. Инцидент произошёл в городе Осинники на Кузбассе. В три часа ночи местный житель заявился домой вместе с лошадью, которую «позаимствовал» на ферме, где раньше работал.

Как пишет издание, в квартиру мужчина с лошадью поднялся на лифте. Он попытался оседлать её и торжественно въехать в свою квартиру в пятиэтажке. Таким интересным способом россиянин хотел поздравить супругу с Международным женским днём.

Лошадь всё-таки попала в квартиру. В Сети появилось видео, которое сняла сама жена. Однако в итоге лошадь пришлось вернуть на ферму, а в подъезде после инцидента — убрать кучи навоза.

На историю обратила внимание и местная полиция — на кемеровского наездника составили протокол за мелкое хулиганство, а суд отправил его на сутки под арест. Мужчина утверждает, что сам не понимает, как всё произошло, и пообещал после случившегося закодироваться.

Напомним, в 2021 году в Курской области выпивший мужчина приехал в магазин на лошади, но пройти в торговый зал габариты транспорта не позволили. Оказалось, наездник хотел накормить своего коня. На курянина составили протокол.

Казак решил накормить лошадь и заехал на ней в супермаркет
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#8 марта#Россия#Нарочно не придумаешь#Лошадь#Наталья Корявых#Кемеровская область#Мелкое хулиганство
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