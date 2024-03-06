Россиян пытался привести лошадь в свою квартиру, чтобы так поздравить жену с 8 Марта

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Житель Кемеровской области решил оригинально поздравить жену с 8 Марта и попытался привести в квартиру коня. Инцидент произошёл в городе Осинники на Кузбассе. В три часа ночи местный житель заявился домой вместе с лошадью, которую «позаимствовал» на ферме, где раньше работал.
Как пишет издание, в квартиру мужчина с лошадью поднялся на лифте. Он попытался оседлать её и торжественно въехать в свою квартиру в пятиэтажке. Таким интересным способом россиянин хотел поздравить супругу с Международным женским днём.
Лошадь всё-таки попала в квартиру. В Сети появилось видео, которое сняла сама жена. Однако в итоге лошадь пришлось вернуть на ферму, а в подъезде после инцидента — убрать кучи навоза.
На историю обратила внимание и местная полиция — на кемеровского наездника составили протокол за мелкое хулиганство, а суд отправил его на сутки под арест. Мужчина утверждает, что сам не понимает, как всё произошло, и пообещал после случившегося закодироваться.
Напомним, в 2021 году в Курской области выпивший мужчина приехал в магазин на лошади, но пройти в торговый зал габариты транспорта не позволили. Оказалось, наездник хотел накормить своего коня. На курянина составили протокол.