Премьера «Онегина» и оркестр — для дам: топ-5 мероприятий на праздничные выходные

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В Международный женский день белгородцы смогут посетить концерт Белгородского академического русского оркестра «И снова о любви». Главным дирижёром выступит заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников. Солировать будет Владислав Косарев.
Концерт пройдёт в Белгородской государственной филармонии. Стоимость билета составляет от 550 до 700 рублей в зависимости от места и ряда. Билеты можно приобрести на сайте филармонии. Дата и время начала мероприятия — 8 марта в 17:00.
Возрастное ограничение: 6+.
9 марта в БГАДТ им. Щепкина покажут спектакль «Дон Жуан» по одноимённой пьесе Гильерме Фигейредо. Режиссёр-постановщик спектакля — Андрей Манохин. Музыкальный спектакль исполнят пять молодых артистов театра. Постановка пройдёт в большом фойе для ограниченного числа зрителей.
Герой спектакля превратится из соблазнителя в жертву порочного и лживого мира, в котором нет места истинным человеческим чувствам.
Спектакль пройдёт 9 марта в 15:00. Место проведения мероприятия — БГАДТ им. Щепкина.
Возрастное ограничение: 16+.
Кроме того, в пятницу в Белгороде пройдёт квартирник «К 8 Марта». Для посетителей будет звучать живая музыка.
Мероприятие пройдёт 8 марта в 18:00 в культурном центре «Октябрь». Вход свободный (по документам). Зрителям, не достигшим 18 лет, необходимо иметь согласие законного представителя.
Возрастное ограничение: 12+.
В кинотеатрах в праздничные выходные белгородцы смогут просмотреть вторую часть фильма «Дюна». Её сейчас показывают в кинотеатрах «Радуга», «Победа» и «Гринн Фильм»
Возрастное ограничение: 16+.
Помимо этого, в кинотеатрах стартовала премьера фильма «Онегин». Это экранизация романа Александра Сергеевича Пушкина.
Возрастное ограничение: 12+.
С 8 по 10 марта белгородцы также могут посетить выставку «Купе». Посетителей познакомят с работами народных художников России. В экспозицию входят 80 работ. Картины выполнены в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и тематической картины.
Белгородцы познакомятся с работами художников В. П. Полотнова, С. А. Гавриляченко, А. Н. Суховецкого и заслуженного художника России Ю. А. Грищенко. Проект покажет новые веяния в развитии живописи и отразит диалог художника с собой и зрителями, прошлым и настоящим.
Выставка пройдёт в Белгородском государственном художественном музее. Время работы музея — с 10:00 до 19:00.
Возрастное ограничение: 6+.