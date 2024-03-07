Премьера «Онегина» и оркестр — для дам: топ-5 мероприятий на праздничные выходные

Белгородцы познакомятся с работами художников В. П. Полотнова, С. А. Гавриляченко, А. Н. Суховецкого и заслуженного художника России Ю. А. Грищенко. Проект покажет новые веяния в развитии живописи и отразит диалог художника с собой и зрителями, прошлым и настоящим.