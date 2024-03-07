Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Зрительный зал

Премьера «Онегина» и оркестр — для дам: топ-5 мероприятий на праздничные выходные

7 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI
Зрительный зал
Белгородцев ожидают длинные праздничные выходные. Редакция Бел.Ру составила список мероприятий, которые местные жители смогут посетить с 8 по 10 марта. Подробнее — в нашем материале.
Сюжет
Афиша

В Международный женский день белгородцы смогут посетить концерт Белгородского академического русского оркестра «И снова о любви». Главным дирижёром выступит заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников. Солировать будет Владислав Косарев.

Концерт пройдёт в Белгородской государственной филармонии. Стоимость билета составляет от 550 до 700 рублей в зависимости от места и ряда. Билеты можно приобрести на сайте филармонии. Дата и время начала мероприятия — 8 марта в 17:00.

Возрастное ограничение: 6+.

Афиша концерта «И снова о любви»Афиша концерта «И снова о любви»
Афиша концерта «И снова о любви»
Фото: сайт филармонии

9 марта в БГАДТ им. Щепкина покажут спектакль «Дон Жуан» по одноимённой пьесе Гильерме Фигейредо. Режиссёр-постановщик спектакля — Андрей Манохин. Музыкальный спектакль исполнят пять молодых артистов театра. Постановка пройдёт в большом фойе для ограниченного числа зрителей.

Герой спектакля превратится из соблазнителя в жертву порочного и лживого мира, в котором нет места истинным человеческим чувствам.

Спектакль пройдёт 9 марта в 15:00. Место проведения мероприятия — БГАДТ им. Щепкина.

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль «Дон Жуан» в белгородском театреСпектакль «Дон Жуан» в белгородском театре
Спектакль «Дон Жуан» в белгородском театре
Фото: Афишка 31

Кроме того, в пятницу в Белгороде пройдёт квартирник «К 8 Марта». Для посетителей будет звучать живая музыка.

Мероприятие пройдёт 8 марта в 18:00 в культурном центре «Октябрь». Вход свободный (по документам). Зрителям, не достигшим 18 лет, необходимо иметь согласие законного представителя.

Возрастное ограничение: 12+.

Квартирник «К 8 марта»Квартирник «К 8 марта»
Квартирник «К 8 марта»
Фото: страница «Октября» в Telegram

В кинотеатрах в праздничные выходные белгородцы смогут просмотреть вторую часть фильма «Дюна». Её сейчас показывают в кинотеатрах «Радуга», «Победа» и «Гринн Фильм»

Возрастное ограничение: 16+.

Помимо этого, в кинотеатрах стартовала премьера фильма «Онегин». Это экранизация романа Александра Сергеевича Пушкина.

Возрастное ограничение: 12+.

Премьера фильма «Онегин»Премьера фильма «Онегин»
Премьера фильма «Онегин»
Фото: «Гринн Фильм»

С 8 по 10 марта белгородцы также могут посетить выставку «Купе». Посетителей познакомят с работами народных художников России. В экспозицию входят 80 работ. Картины выполнены в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта и тематической картины.

Белгородцы познакомятся с работами художников В. П. Полотнова, С. А. Гавриляченко, А. Н. Суховецкого и заслуженного художника России Ю. А. Грищенко. Проект покажет новые веяния в развитии живописи и отразит диалог художника с собой и зрителями, прошлым и настоящим.

Выставка пройдёт в Белгородском государственном художественном музее. Время работы музея — с 10:00 до 19:00.

Возрастное ограничение: 6+.

Сколько денег потратят белгородцы на подарки к 8 Марта?
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько денег потратят белгородцы на подарки к 8 Марта?Морозно и с минимальными осадками: какая погода ожидает белгородцев 8 мартаНе только «тщедушные» тюльпаны: что с ценами на букеты перед 8 Марта
#Общество#Концерты#Афиша#8 марта#Новости Белгорода#Праздничные мероприятия#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Гладков сообщил подробности об атаке БПЛА в Белгородской области
Сегодня, 12:18
В «Белгородэнерго» поздравили мам, жён, дочерей и сестёр участников СВО
Сегодня, 12:36
«Дети заживо сварились бы»: жители Старого Оскола недовольны выбором укрытия в школе
Сегодня, 12:20
Мужчину ранило в результате падения и взрыва дрона-камикадзе под Белгородом
Сегодня, 10:38
Пуховики, куртки и дублёнки: в Белгороде проходит выставка-ярмарка верхней одежды
Сегодня, 12:07
Хипстер, Ватсон и четыре котика Зотова: какие животные есть у известных белгородцев
Сегодня, 05:30