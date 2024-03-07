Белгородцы вместе с жителями Украины и Польши продавали поддельные документы

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Два представителя группировки, занимавшейся мошенничеством по предварительному сговору, в интернете искали тех, кто не знал о порядке оформления и получения водительских прав. Злоумышленники предлагали им якобы подлинные документы. На мошенничестве участники группировки «заработали» более 1 млн рублей.
Аферисты изготавливали документы на территории ДНР, а затем рассылали их с помощью почты россиянам и украинцам, проживающим в Крыму, Донецкой и Луганской республиках. В составе преступной группы находились жители Белгородской области, а также Украины и Польши.
В отношении двух злоумышленников и других членов группы возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до девяти лет.