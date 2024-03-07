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Водительское удостоверение

Белгородцы вместе с жителями Украины и Польши продавали поддельные документы

7 марта 2024, 10:02
Фото: 1MI
Водительское удостоверение

Белгородцы «заработали» 1 млн рублей на продаже поддельных водительских прав

Сотрудники регионального УФСБ задержали двух членов преступной группировки, проживающих в Белгородской области. Они продавали поддельные водительские права через интернет. В состав группировки также вошли жители Украины и Польши.

Два представителя группировки, занимавшейся мошенничеством по предварительному сговору, в интернете искали тех, кто не знал о порядке оформления и получения водительских прав. Злоумышленники предлагали им якобы подлинные документы. На мошенничестве участники группировки «заработали» более 1 млн рублей.

Аферисты изготавливали документы на территории ДНР, а затем рассылали их с помощью почты россиянам и украинцам, проживающим в Крыму, Донецкой и Луганской республиках. В составе преступной группы находились жители Белгородской области, а также Украины и Польши.

В отношении двух злоумышленников и других членов группы возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до девяти лет.

Все члены скандальной группировки из Белгорода находятся под стражей
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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Подделка#ФСБ#Водительские права#Белгород#Александра Склярова
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