В деле неонацистской белгородской группировки появились новые подробности

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В деле «МКУ» (массовый культ убийств) и группировки White City 31* появились новые подробности. Правоохранители выявили дополнительные эпизоды совершения преступлений экстремистского и общеуголовного характера. Всё это лишний раз подтверждает причастность фигурантов к участию в экстремистском сообществе.
Также в УФСБ добавили, что в январе 2023 года пятерых участников группировки признали виновными и приговорили к различным срокам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Огласили его в Октябрьском районном суде.
Напомним, главаря неонацистской группировки Давида Троненко по кличке Карбид приговорили к 12 годам тюрьмы. В колонию попали и его соратники — двое молодых белгородцев. Их обвиняли сразу по нескольким статьям.
*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ