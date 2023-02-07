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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В деле неонацистской белгородской группировки появились новые подробности

7 февраля 2023, 12:10
Фото: Артём Черненко / Bel.ru

В Белгороде осудили пятерых участников неонацистской группировки

Правоохранители выявили дополнительные эпизоды преступлений экстремистского и общеуголовного характера, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Сюжет
Суд

В деле «МКУ» (массовый культ убийств) и группировки White City 31* появились новые подробности. Правоохранители выявили дополнительные эпизоды совершения преступлений экстремистского и общеуголовного характера. Всё это лишний раз подтверждает причастность фигурантов к участию в экстремистском сообществе.

Также в УФСБ добавили, что в январе 2023 года пятерых участников группировки признали виновными и приговорили к различным срокам лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Огласили его в Октябрьском районном суде.

Напомним, главаря неонацистской группировки Давида Троненко по кличке Карбид приговорили к 12 годам тюрьмы. В колонию попали и его соратники — двое молодых белгородцев. Их обвиняли сразу по нескольким статьям.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

Карбид отсидит: главаря нацистской банды из Белгорода приговорили к 12 годам тюрьмы
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