В Курской области усилят группировку войск у границы

Около границы в Курской области усилят территориальный гарнизон. Глава региона Роман Старовойт встретился с новым командующим ЗВО. Они обсудили вопросы по защите региона.
Задача состоит в обеспечении безопасности жизни и здоровья жителей, подчеркнул Старовойт. Чиновник уточнил, что получил заверения об усилении группировки войск для защиты границы и пресечения обстрелов. Губернатор тем временем заявил, что Курская область ежедневно подвергается атакам.
Обстрелы продолжаются и в Белгородской области. 10 октября в результате удара ВСУ по Шебекино погибла женщина. Повреждения получили три дома.