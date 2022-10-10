В Курской области усилят группировку войск у границы

Задача состоит в обеспечении безопасности жизни и здоровья жителей, подчеркнул Старовойт. Чиновник уточнил, что получил заверения об усилении группировки войск для защиты границы и пресечения обстрелов. Губернатор тем временем заявил, что Курская область ежедневно подвергается атакам.