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В Курской области усилят группировку войск у границы

Вчера, 12:51
В регионе усилят защиту государственной границы, пишут «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

Около границы в Курской области усилят территориальный гарнизон. Глава региона Роман Старовойт встретился с новым командующим ЗВО. Они обсудили вопросы по защите региона.

Задача состоит в обеспечении безопасности жизни и здоровья жителей, подчеркнул Старовойт. Чиновник уточнил, что получил заверения об усилении группировки войск для защиты границы и пресечения обстрелов. Губернатор тем временем заявил, что Курская область ежедневно подвергается атакам.

Обстрелы продолжаются и в Белгородской области. 10 октября в результате удара ВСУ по Шебекино погибла женщина. Повреждения получили три дома. 

 

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#Операция на Украине#Курская область#Роман Старовойт#Граница с украиной#Обстрелы#Усиление группировки#Наталья Корявых
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