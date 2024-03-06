В предпраздничный день в Белгородской области похолодает ещё сильнее

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Тёплая весенняя погода пока не установится в Белгородской области. В преддверии Международного женского дня на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью температура опустится до -8…-3 °С. Днём потеплеет до -3…+2 °С.
В Белгороде 7 марта без осадков. Ночью будет облачно, температура опустится до -4 °С. Днём также облачно, а воздух прогреется до +1 °С.
В пятницу, 8 марта, ночью без осадков и до -6 °С. Днём без дождей, потеплеет до +3 °С.
В выходные в областном центре также без осадков. Температура опустится до -4 °С ночью. Днём ожидается от +2 °С до +3 °С.
Такая погода в областном центре сохранится как минимум до вторника, 12 марта.