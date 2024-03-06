В предпраздничный день в Белгородской области похолодает ещё сильнее

Тёплая весенняя погода пока не установится в Белгородской области. В преддверии Международного женского дня на территории региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью температура опустится до -8…-3 °С. Днём потеплеет до -3…+2 °С.