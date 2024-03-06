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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Начальник связи МЧС: в Белгороде и Белгородском районе сирену слышали утром

В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде

6 марта 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney

Начальник связи МЧС: в Белгороде и Белгородском районе сирену слышали утром

Начальник управления информационных технологий и связи ГУ МЧС по региону Леонид Пилипенко объяснил, почему в Белгороде и Белгородском районе не слышали в 10:40 сирену. По словам полковника, сирену запустили ранее из-за угрозы атаки ВСУ.
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МЧС

Начальник управления информационных технологий МЧС Леонид Пилипенко объяснил, что необходимости повторно включать сирену в 10:40 в Белгороде не было — ранее сигнал сработал по-настоящему из-за угрозы со стороны Украины.

«Белгород и Белгородский район уже услышали электросирены, мощные акустические устройства. Был перехват канала телевидения и радиовещания, было отправлено информационное сообщение по приложениям МЧС России, Telegram-каналах и посредством СМС», — Леонид Пилипенко.

В то же время проверка систем оповещения, запланированная по всей стране, прошла в других муниципалитетах Белгородской области. Местами слышали сигнал и в самом Белгороде, но массовой отработки не было.

«Сигнал „Внимание всем“ будет осуществлён по мощным акустическим устройствам в 10:40. В 10:43 будут замещены сигналом каналы телевидения и радиовещания», — Леонид Пилипенко.

Начальник управления информационных технологий МЧС также рассказал, что комплексная проверка по всей стране всегда проводится в первую среду марта и в первую среду октября. Принял решение принять участие в проверке и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пилипенко добавил, что реконструкцию системы оповещения провели в регионе в 2014 году: с тех пор она регулярно подвергается модернизации, особенно в последнее время. Так, за три года во всех муниципалитетах заменили 22 пульта управления и провели монтажные работы. Только в 2023 году на территории области добавили 301 мощное акустическое устройство.

«В 2024 году модернизация развития системы оповещения продолжается. За первый квартал установили 110 мощных акустических устройств. К концу марта ещё установят 121 устройство. Всего система оповещения состоит из 754 оповещателей», — Леонид Пилипенко.

Ранее сирену слышали по всему городу из-за ракетной опасности со стороны ВСУ.

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