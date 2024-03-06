В МЧС объяснили, почему сирену во время всеобщей проверки не слышали в Белгороде

Пилипенко добавил, что реконструкцию системы оповещения провели в регионе в 2014 году: с тех пор она регулярно подвергается модернизации, особенно в последнее время. Так, за три года во всех муниципалитетах заменили 22 пульта управления и провели монтажные работы. Только в 2023 году на территории области добавили 301 мощное акустическое устройство.