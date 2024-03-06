Украинца, пытавшегося незаконно перейти границу РФ, избавили от штрафа из-за ареста

Белгородские пограничники поймали украинца не незаконном пересечении госграницы

Житель Украины пытался пересечь границу РФ, так как не имел при себе паспорта. Осуществить задуманное ему не дали пограничники. Белгородский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф, но затем освободил его от выплаты, сообщили в прокуратуре.