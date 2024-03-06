Украинца, пытавшегося незаконно перейти границу РФ, избавили от штрафа из-за ареста

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Житель Украины 1972 года рождения собирался незаконно пересечь госграницу без действительных документов на право выезда, однако ему помешали. Произошло это 11 января около 11:00 на участке границы в Белгородском районе.
Выяснилось, что мужчина планировал незаконно пересечь границу, так как не имел паспорта гражданина Украины, который был необходим для выезда из России.
В судебном заседании украинец полностью признал свою вину. Белгородский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей. Однако мужчина долгое время находился под стражей, поэтому от уплаты его освободили.
Приговор ещё не вступил в законную силу.