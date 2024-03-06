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Граница

Украинца, пытавшегося незаконно перейти границу РФ, избавили от штрафа из-за ареста

6 марта 2024, 15:42
Фото: 1MI
Граница

Белгородские пограничники поймали украинца не незаконном пересечении госграницы

Житель Украины пытался пересечь границу РФ, так как не имел при себе паспорта. Осуществить задуманное ему не дали пограничники. Белгородский районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф, но затем освободил его от выплаты, сообщили в прокуратуре.
Сюжет
Граница

Житель Украины 1972 года рождения собирался незаконно пересечь госграницу без действительных документов на право выезда, однако ему помешали. Произошло это 11 января около 11:00 на участке границы в Белгородском районе.

Выяснилось, что мужчина планировал незаконно пересечь границу, так как не имел паспорта гражданина Украины, который был необходим для выезда из России.

В судебном заседании украинец полностью признал свою вину. Белгородский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей. Однако мужчина долгое время находился под стражей, поэтому от уплаты его освободили.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Происшествия#Граница#Пограничники#Новости Белгорода#Государственная граница#Белгород#Александра Склярова
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