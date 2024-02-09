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Posted 9 февраля, 10:47

Published 9 февраля, 10:47

Modified 9 февраля, 10:47

Updated 9 февраля, 10:47

Суд

Пытавшуюся сбежать за границу из Белгорода женщину приговорили к тюрьме из-за казино

9 февраля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Суд

Женщину, пытавшуюся сбежать из Белгорода, приговорили к колонии в Крыму

Казино незаконно работали с 2015 по 2017 год. Организатора бизнеса — жительницу Брянска — задержали в аэропорту Белгорода, когда она пыталась сбежать из страны. Подробности сообщают «Известия».

41-летняя жительница Брянска организовала и возглавила преступное сообщество. В его состав вошли 20 человек. Злоумышленники открыли восемь залов с игровыми автоматами в семи населённых пунктах Крыма. Подпольные казино работали с июня 2015 по январь 2017 года.

Незаконный бизнес обнаружило крымское управление ФСБ. За время работы казино злоумышленники заработали более 15 млн рублей.

Жительница Брянска скрывалась от следствия и была объявлена в розыск. Задержать её смогли в 2020 году в аэропорту Белгорода. Женщина пыталась сбежать из страны.

Суд в Симферополе признал женщину виновной и приговорил к 12,5 года колонии общего режима. Также ей назначен штраф в 800 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

В Белгороде накрыли подпольное казино
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