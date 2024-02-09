Пытавшуюся сбежать за границу из Белгорода женщину приговорили к тюрьме из-за казино

41-летняя жительница Брянска организовала и возглавила преступное сообщество. В его состав вошли 20 человек. Злоумышленники открыли восемь залов с игровыми автоматами в семи населённых пунктах Крыма. Подпольные казино работали с июня 2015 по январь 2017 года.