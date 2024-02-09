Пытавшуюся сбежать за границу из Белгорода женщину приговорили к тюрьме из-за казино

Posted 9 февраля, 10:47
Published 9 февраля, 10:47
Modified 9 февраля, 10:47
Updated 9 февраля, 10:47
41-летняя жительница Брянска организовала и возглавила преступное сообщество. В его состав вошли 20 человек. Злоумышленники открыли восемь залов с игровыми автоматами в семи населённых пунктах Крыма. Подпольные казино работали с июня 2015 по январь 2017 года.
Незаконный бизнес обнаружило крымское управление ФСБ. За время работы казино злоумышленники заработали более 15 млн рублей.
Жительница Брянска скрывалась от следствия и была объявлена в розыск. Задержать её смогли в 2020 году в аэропорту Белгорода. Женщина пыталась сбежать из страны.
Суд в Симферополе признал женщину виновной и приговорил к 12,5 года колонии общего режима. Также ей назначен штраф в 800 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.