Ответ на вечный вопрос: нужно ли жителям первых этажей МКД платить за лифт?

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Жители первых этажей многоквартирных домов задали вопрос в социальных сетях о плате за лифт. «Почему жители первых этажей многоквартирных домов в Белгороде передают квартплату за пользование лифтом? Куда ездить-то?» — спросил мужчина.
На обращение отреагировал начальник управления Государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бредихин. По словам чиновника, следить за порядком в лифте должны все жильцы вне зависимости от того, на каком этаже они живут.
Лифт входит в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Обязанность по содержанию общего имущества жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех собственников помещений МКД, независимо от того, на каком этаже находится занимаемое жилое помещение.
Михаил Бредихин