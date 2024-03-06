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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Лифт

Ответ на вечный вопрос: нужно ли жителям первых этажей МКД платить за лифт?

6 марта 2024, 14:04
Фото: 1MI
Лифт

Госжилнадзор ответил на жалобу живущего на первом этаже белгородца

На вечный вопрос ответил начальник управления Государственного жилищного надзора Белгородской области. Он объяснил, почему за содержание лифта должны платить не только те, кто им пользуется.
Сюжет
ЖКХ

Жители первых этажей многоквартирных домов задали вопрос в социальных сетях о плате за лифт. «Почему жители первых этажей многоквартирных домов в Белгороде передают квартплату за пользование лифтом? Куда ездить-то?» — спросил мужчина.

На обращение отреагировал начальник управления Государственного жилищного надзора Белгородской области Михаил Бредихин. По словам чиновника, следить за порядком в лифте должны все жильцы вне зависимости от того, на каком этаже они живут.

Лифт входит в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома. Обязанность по содержанию общего имущества жилого дома, в том числе лифта, возлагается на всех собственников помещений МКД, независимо от того, на каком этаже находится занимаемое жилое помещение.
Михаил Бредихин
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#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Лифт#Квартплата#Многоквартирные дома#Белгород#Михаил Бредихин#Александра Склярова
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