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Лифт

Лифт по расписанию: в двух больницах в Белгороде подъёмники включают по графику?

13 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Лифт

Противотуберкулёзный диспансер в Белгороде проверят из-за жалоб на лифт

К властям обратилась жительница Белгорода и поинтересовалась, почему в противотуберкулёзном диспансере лифт работает только с 8:00 до 17:00. Реанимация при этом находится на четвёртом этаже. По ситуации проведут проверку.

Белгородцы обеспокоены тем, что в двух городских медучреждениях лифты работают по расписанию. Такая ситуация складывается в областном противотуберкулёзном диспансере и поликлинике №4.

Как рассказала обратившаяся к властям горожанка, в диспансере лифт работает только по будням с 8:00 до 17:00. Реанимационное отделение при этом находится на четвёртом этаже. Но из-за неработающего лифта есть и другие проблемы.

«Еду сотрудники в отделение приносят руками, или инфекционные больные ходят в столовую для приёма пищи сами, чего не имеют право делать. Как работать? Как транспортировать тяжёлых больных?» — поинтересовалась женщина.

Она добавила, что по выходным и вечерам на постах остаются работать только медсёстры и санитарки. Именно они страдают из-за таких технических неполадок.

По словам горожан, похожая история разворачивается в поликлинике №4 в Белгороде. Об этом в комментариях написал местный житель.

Белгородке по поводу противотуберкулёзного диспансера ответила заместитель главврача Ольга Гончаренко. Она сообщила о проведении проверки.

Белгородский онкодиспансер проверят после поступивших за два месяца 46 жалоб
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#Белгородская область#Медицина#Лифт#Новости Белгорода#Поликлиника#Противотуберкулезный диспансер#Белгород#Наталья Корявых
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