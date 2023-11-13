Лифт по расписанию: в двух больницах в Белгороде подъёмники включают по графику?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Белгородцы обеспокоены тем, что в двух городских медучреждениях лифты работают по расписанию. Такая ситуация складывается в областном противотуберкулёзном диспансере и поликлинике №4.
Как рассказала обратившаяся к властям горожанка, в диспансере лифт работает только по будням с 8:00 до 17:00. Реанимационное отделение при этом находится на четвёртом этаже. Но из-за неработающего лифта есть и другие проблемы.
«Еду сотрудники в отделение приносят руками, или инфекционные больные ходят в столовую для приёма пищи сами, чего не имеют право делать. Как работать? Как транспортировать тяжёлых больных?» — поинтересовалась женщина.
Она добавила, что по выходным и вечерам на постах остаются работать только медсёстры и санитарки. Именно они страдают из-за таких технических неполадок.
По словам горожан, похожая история разворачивается в поликлинике №4 в Белгороде. Об этом в комментариях написал местный житель.
Белгородке по поводу противотуберкулёзного диспансера ответила заместитель главврача Ольга Гончаренко. Она сообщила о проведении проверки.