За 20 минут на 3-й этаж: не работающий в поликлинике лифт осложнил жизнь белгородцев

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Жители Белгорода пожаловались на не работающий в поликлинике № 4 Белгорода лифт. «Я наблюдаю, как женщина поднимается 20 минут на третий этаж», — написал белгородец.
Мужчина отметил, что предлагал ей свою помощь, но та отказалась. Пациент предположил, что женщине помогает её знакомая, которая идёт рядом и несёт ходунки.
На обращение ответила главный врач поликлиники Ольга Полякова. По её словам, в медицинском учреждении на сегодняшний день идёт капитальный ремонт, из-за чего лифт временно перестал работать. При этом на лестничной площадке дежурит администратор, который согласовывает осмотр пациентов на первом этаже, но женщина от осмотра отказалась.
Автор жалобы тем временем утверждает, что никакого администратора на лестничной площадке не видел, а лифты, по его мнению, уже можно было и включить.
Напомним, что в Корочанской ЦРБ идёт капитальный ремонт, во время которого в стены учреждения попал необычный «пациент». Им стала летучая мышь, которая залетела в здание погреться. Главврач объяснила, что входные двери больницы временно сняли, поэтому животное и пробралось внутрь незамеченным.