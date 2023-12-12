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Published Сегодня, 10:30

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Лифт

За 20 минут на 3-й этаж: не работающий в поликлинике лифт осложнил жизнь белгородцев

12 декабря 2023, 10:30
Фото: 1MI
Лифт

В Белгороде объяснили ситуацию с неработающим лифтом в поликлинике № 4

В поликлинике № 4 в настоящий момент ведутся ремонтные работы, из-за чего в учреждении временно отключили два лифта. Пациенты жалуются, что подниматься тяжело, особенно пациентам с больными ногами. На жалобу ответила главврач.

Жители Белгорода пожаловались на не работающий в поликлинике № 4 Белгорода лифт. «Я наблюдаю, как женщина поднимается 20 минут на третий этаж», — написал белгородец.

Мужчина отметил, что предлагал ей свою помощь, но та отказалась. Пациент предположил, что женщине помогает её знакомая, которая идёт рядом и несёт ходунки.

На обращение ответила главный врач поликлиники Ольга Полякова. По её словам, в медицинском учреждении на сегодняшний день идёт капитальный ремонт, из-за чего лифт временно перестал работать. При этом на лестничной площадке дежурит администратор, который согласовывает осмотр пациентов на первом этаже, но женщина от осмотра отказалась.

Автор жалобы тем временем утверждает, что никакого администратора на лестничной площадке не видел, а лифты, по его мнению, уже можно было и включить.

Напомним, что в Корочанской ЦРБ идёт капитальный ремонт, во время которого в стены учреждения попал необычный «пациент». Им стала летучая мышь, которая залетела в здание погреться. Главврач объяснила, что входные двери больницы временно сняли, поэтому животное и пробралось внутрь незамеченным.

Пациентка поликлиники, которой тяжело подниматься на третий этаж
Видео: страница губернатора в ВК
Пациентка поликлиники, которой тяжело подниматься на третий этажПациентка поликлиники, которой тяжело подниматься на третий этаж
Пациентка поликлиники, которой тяжело подниматься на третий этаж
Фото: страница губернатора в ВК
Необычный «пациент»: в стенах белгородской больницы грелась летучая мышь
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#Видео#Медицина#Лифт#Новости Белгорода#Поликлиника#Белгород#Александра Склярова
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