За 20 минут на 3-й этаж: не работающий в поликлинике лифт осложнил жизнь белгородцев

На обращение ответила главный врач поликлиники Ольга Полякова. По её словам, в медицинском учреждении на сегодняшний день идёт капитальный ремонт, из-за чего лифт временно перестал работать. При этом на лестничной площадке дежурит администратор, который согласовывает осмотр пациентов на первом этаже, но женщина от осмотра отказалась.