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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Лифт

Да будет лифт: в поликлинике больных белгородцев избавили от подъёма по лестнице

15 декабря 2023, 14:56
Фото: 1MI
Лифт

Белгородцам разъяснили ситуацию со сломанным лифтом в поликлинике

В поликлинике №4 Белгорода вновь заработали лифты. Ранее они не были доступны из-за проведения ремонтных работ, из-за чего пациенты с больными ногами были вынуждены подниматься на нужный этаж пешком. Однако со вчерашнего дня один пассажирский лифт вновь функционирует.

Несколько дней назад житель Белгорода пожаловался в соцсетях на сломанный в поликлинике №4 лифт. По его словам, пациентам с больными ногами очень тяжело подниматься наверх: одна женщина с ходунками на протяжении 20 минут поднималась на третий этаж.

Тогда мужчине ответили, что на лестничной площадке дежурит администратор, который предлагает помощь пациентам, а лифты отключены из-за ведущегося капремонта. Тем не менее жителя не удовлетворил ответ главврача.

Сегодня же ситуацию вновь прокомментировала главный врач медицинского учреждения Ольга Полякова. Её объяснения опубликовала официальная группа регионального министерства здравоохранения.

По словам врача, сейчас в поликлинике идёт ремонт по нацпроекту «Здравоохранение». Старые лифты демонтировали, а новые установили в ноябре, однако в эксплуатацию их ещё не ввели из-за прохождения необходимых процедур.

Один пассажирский лифт пустили в работу во второй половине 14 декабря, они работают в штатном режиме. В то же время второй лифт, грузовой, ещё не готов: его изготавливают по индивидуальному заказу.

Пациентка поликлиники, которой тяжело подниматься на третий этажПациентка поликлиники, которой тяжело подниматься на третий этаж
Пациентка поликлиники, которой тяжело подниматься на третий этаж
Фото: страница губернатора в ВК
За 20 минут на 3-й этаж: не работающий в поликлинике лифт осложнил жизнь белгородцев
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#Медицина#Лифт#Новости Белгорода#Касается каждого#Поликлиника#Белгород#Александра Склярова
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