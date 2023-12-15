Да будет лифт: в поликлинике больных белгородцев избавили от подъёма по лестнице

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Несколько дней назад житель Белгорода пожаловался в соцсетях на сломанный в поликлинике №4 лифт. По его словам, пациентам с больными ногами очень тяжело подниматься наверх: одна женщина с ходунками на протяжении 20 минут поднималась на третий этаж.
Тогда мужчине ответили, что на лестничной площадке дежурит администратор, который предлагает помощь пациентам, а лифты отключены из-за ведущегося капремонта. Тем не менее жителя не удовлетворил ответ главврача.
Сегодня же ситуацию вновь прокомментировала главный врач медицинского учреждения Ольга Полякова. Её объяснения опубликовала официальная группа регионального министерства здравоохранения.
По словам врача, сейчас в поликлинике идёт ремонт по нацпроекту «Здравоохранение». Старые лифты демонтировали, а новые установили в ноябре, однако в эксплуатацию их ещё не ввели из-за прохождения необходимых процедур.
Один пассажирский лифт пустили в работу во второй половине 14 декабря, они работают в штатном режиме. В то же время второй лифт, грузовой, ещё не готов: его изготавливают по индивидуальному заказу.