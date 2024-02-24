Неизвестный разлил что-то в лифте и убежал

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В Белгороде мужчина подъехал к многоквартирному дому и проник вВ доме на улице Макаренко в Белгороде произошло нечто странное.
Неизвестный мужчина что-то разлил в лифте дома и скрылся. Позже оказалось, что жидкость — лекарственная смесь.
О мотивах поступка мужчине, надеемся, придётся рассказать правоохранительным органам. подъезд. Дальше он направился к лифту и разлил в него из флакона какую-то жидкость, бросил сам флакон, после чего скрылся.
Всё произошедшее попало на записи камер видеонаблюдения. Обеспокоенные жители дома обратились в органы. Позже оказалось, что разлитая жидкость — лекарственная смесь.
С какой целью её разлили в лифте, пока непонятно.