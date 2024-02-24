Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В Белгороде мужчина разлил жидкость в лифте и скрылся

Неизвестный разлил что-то в лифте и убежал

24 февраля 2024, 16:30
Фото: Bel.ru

В Белгороде мужчина разлил жидкость в лифте и скрылся

Инцидент произошёл на улице Макаренко.

В Белгороде мужчина подъехал к многоквартирному дому и проник вВ доме на улице Макаренко в Белгороде произошло нечто странное.

 

Неизвестный мужчина что-то разлил в лифте дома и скрылся. Позже оказалось, что жидкость — лекарственная смесь.

О мотивах поступка мужчине, надеемся, придётся рассказать правоохранительным органам. подъезд. Дальше он направился к лифту и разлил в него из флакона какую-то жидкость, бросил сам флакон, после чего скрылся.

Всё произошедшее попало на записи камер видеонаблюдения. Обеспокоенные жители дома обратились в органы. Позже оказалось, что разлитая жидкость — лекарственная смесь.

С какой целью её разлили в лифте, пока непонятно.

Вандалы в Белгороде «напали» на светофоры
Узнать подробнее
Читайте также:
За 20 минут на 3-й этаж: не работающий в поликлинике лифт осложнил жизнь белгородцевВ Воронежской области женщина с арбалетом пыталась помешать установке нового лифтаДа будет лифт: в поликлинике больных белгородцев избавили от подъёма по лестнице
#Видео#Евгений Грицков#Лифт#Новости Белгорода#Вандал#Подъезд#Белгород#Макаренко#Лекарственная смесь
Подпишитесь
Чем запомнится белгородцам 24 февраля?
Сегодня, 15:30
Отец — на СВО, мать — санинструктор: что известно о мальчике Алёше и его семье?
Сегодня, 09:33
Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?
Сегодня, 14:47
«Он выше по всем показателям»: Емельяненко дал прогноз на бой Немкова с Каппелоццей
Сегодня, 11:15
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область почти 8 тысяч раз
Сегодня, 12:34
Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН
Сегодня, 14:13