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Published Сегодня, 10:33

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Роллы

8 Марта без роллов? Эксперты прогнозируют рост стоимости блюда

6 марта 2024, 10:33
Фото: 1MI
Роллы

В России ожидают повышения цен на роллы

В преддверии 8 Марта россиянам пригрозили повышением цен на роллы. Связано это с ростом стоимости ключевых ингредиентов, пишет «Орелtimes» со ссылкой на «Известия».

Эксперты прогнозируют скачок цен на любимое многими россиянами блюдо — роллы. О скором подорожании сообщают крупнейшие продавцы в этой отрасли.

Причиной возможного роста стоимости стало подорожание большинства ключевых ингредиентов, из которых делают роллы. Цена на водоросли нори уже выросла с начала года на четверть из-за неурожая в Южной Корее — главного поставщика этой продукции. Подорожали также авокадо, рис, креветки, гребешок, молочная продукция.

Как пишет издание, при этом производители заверяют, что стараются сдержать подорожание путём снижения других расходов, но вмешивается инфляция. Главной проблемой стала зависимость от импортной продукции.

По словам исполнительного директора Рыбной ассоциации Александра Фомина, отечественная продукция массового спроса, например, сельдь, треска, минтай, килька, подорожает постепенно в пределах инфляции. С премиальным зарубежным сегментом ситуация сложнее — цены растут из-за падения курса рубля.

Ранее Белгородстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты за неделю. В Белгородской области сильнее всего подорожали капуста и сливочное масло, а подешевели гречка и пшено.

Капуста, сливочное масло и водка подорожали в Белгородской области за неделю
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#Экономика#Продукты#Рыба#Цены#Россия#Наталья Корявых#Роллы#Суши
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