8 Марта без роллов? Эксперты прогнозируют рост стоимости блюда

Причиной возможного роста стоимости стало подорожание большинства ключевых ингредиентов, из которых делают роллы. Цена на водоросли нори уже выросла с начала года на четверть из-за неурожая в Южной Корее — главного поставщика этой продукции. Подорожали также авокадо, рис, креветки, гребешок, молочная продукция.