Подорожали колбасы и масло, но подешевели смартфоны: что происходит с ценами?

Как уточнили в регуляторе, инфляция в категории непродовольственных товаров составила 6% в январе после 6,19% в декабре. На показатель повлияли увеличившийся ассортимент ввозимых китайских смартфонов, а также гаджетов, полученных по параллельному импорту. Помимо этого, замедлился рост цен на одежду и обувь. Свою роль сыграли рост производства и расширение поставок из-за границы.