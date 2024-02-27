Подорожали колбасы и масло, но подешевели смартфоны: что происходит с ценами?

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Годовая инфляция в Белгородской области по итогам января 2024 года снизилась и составила 6,94%. Месяцем ранее показатель равнялся 7,01%. Инфляция в регионе оказалась ниже, чем по ЦФО и России в целом — 7,31% и 7,44% соответственно.
По данным ЦБ, замедление инфляции в регионе связано с расширением предложения некоторых непродовольственных товаров, а также эффектом высокой сравнительной базы прошлого года на услуги ЖКХ и дошкольного образования.
Как уточнили в регуляторе, инфляция в категории непродовольственных товаров составила 6% в январе после 6,19% в декабре. На показатель повлияли увеличившийся ассортимент ввозимых китайских смартфонов, а также гаджетов, полученных по параллельному импорту. Помимо этого, замедлился рост цен на одежду и обувь. Свою роль сыграли рост производства и расширение поставок из-за границы.
Что касается сферы услуг, то в январе уровень инфляции равнялся 5,35% после 5,39% месяцем ранее. В частности, инфляция у услуг ЖКХ в декабре равнялась 2,06%, а в январе — 1,72%. Показатели у пассажирского транспорта при этом составили 6,13% и 6,46% соответственно.
Прирост цен на продовольственные товары стал больше. Если в январе этот показатель равнялся 8,87%, то в декабре — 8,82%. Интересно, что при этом уровень инфляции у плодоовощной продукции в январе равнялся 25,84%, а в декабре — 27,17%.
В Банке России пояснили, что прирост цен на продукты связан с ростом затрат производителей мясной продукции, в том числе это объясняется дефицитом трудовых ресурсов. Таким образом, ускорились цены на свинину, говядину, колбасы. Также выросли издержки производителей молочной продукции — подорожало сливочное масло.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области подорожали помидоры, яйца и фастфуд. Из непродовольственных товаров в цене выросли автомобили и мебель.