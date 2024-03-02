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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Белгородский ИП продавал товары первой необходимости по завышенной цене

Прокуратура вновь поймала белгородских предпринимателей на завышении цен

2 марта 2024, 14:02
Фото: 1MI

Белгородский ИП продавал товары первой необходимости по завышенной цене

Предприниматель завышал цены на товары первой необходимости. Его оштрафовали, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Штраф

В Белгородской области вновь выявили факты продажи товаров первой необходимости по завышенной цене. На этот раз нарушения обнаружились в Красненском районе.

Как сообщили в прокуратуре, предприниматель продавал хлеб, муку, масла, куриную печень, произведённых на территории региона, по ценам, превышающим нормативный размер предельной надбавки на указанные виды товаров. В связи с этим надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении.

Нарушитель получил штраф в размере 25 тыс. рублей.

Ранее «Пятёрочку» в Белгородской области поймали на завышении цен на яйца. Нарушения обнаружили в супермаркете в Алексеевке. По данным проведённой проверки, предельный размер торговой наценки на указанную продукцию превышен на 16%.

«Пятёрочку» в Белгородской области поймали на завышении цен на яйца
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#Белгородская область#Штраф#Прокуратура#Нарушения#Предприниматель#Красненский район#Торговая надбавка#Белгород#Наталья Корявых
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