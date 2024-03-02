Прокуратура вновь поймала белгородских предпринимателей на завышении цен

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В Белгородской области вновь выявили факты продажи товаров первой необходимости по завышенной цене. На этот раз нарушения обнаружились в Красненском районе.
Как сообщили в прокуратуре, предприниматель продавал хлеб, муку, масла, куриную печень, произведённых на территории региона, по ценам, превышающим нормативный размер предельной надбавки на указанные виды товаров. В связи с этим надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении.
Нарушитель получил штраф в размере 25 тыс. рублей.
Ранее «Пятёрочку» в Белгородской области поймали на завышении цен на яйца. Нарушения обнаружили в супермаркете в Алексеевке. По данным проведённой проверки, предельный размер торговой наценки на указанную продукцию превышен на 16%.