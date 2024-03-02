Прокуратура вновь поймала белгородских предпринимателей на завышении цен

Как сообщили в прокуратуре, предприниматель продавал хлеб, муку, масла, куриную печень, произведённых на территории региона, по ценам, превышающим нормативный размер предельной надбавки на указанные виды товаров. В связи с этим надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении.