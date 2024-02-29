Капуста, сливочное масло и водка подорожали в Белгородской области за неделю

Сильнее всего за отчётный период снизилась стоимость гречки и пшена — до 60,36 руб./кг и 44,07 руб./кг соответственно. Помимо этого, подешевели картофель и репчатый лук — до 23,20 и до 36,23 рубля за килограмм.