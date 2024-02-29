Капуста, сливочное масло и водка подорожали в Белгородской области за неделю

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
За неделю в Белгородской области сильнее всего подорожали капуста и сливочное масло. Стоимость первой увеличилась за неделю с 39,34 рубля до 40,29 рубля. Сливочное масло подорожало с 738,94 рубля до 746,62 рубля за килограмм.
Сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие выросли в цене с 648,49 руб./кг до 652 руб./кг. Литр водки за неделю подорожал с 656,62 руб./ кг до 660,11 руб./кг.
Совсем не изменились цены за неделю на баранину (кроме бескостного мяса), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки, бананы.
Сильнее всего за отчётный период снизилась стоимость гречки и пшена — до 60,36 руб./кг и 44,07 руб./кг соответственно. Помимо этого, подешевели картофель и репчатый лук — до 23,20 и до 36,23 рубля за килограмм.