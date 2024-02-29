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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Продукты

Капуста, сливочное масло и водка подорожали в Белгородской области за неделю

29 февраля 2024, 15:15
Фото: 1MI
Продукты

Белгородстат назвал подорожавшие и подешевевшие продукты за неделю

Помимо этого, в цене прибавили говядина, молоко, куриные яйца. Вместе с тем подешевели пшено, гречка и картофель. Подробности сообщили статистики.

За неделю в Белгородской области сильнее всего подорожали капуста и сливочное масло. Стоимость первой увеличилась за неделю с 39,34 рубля до 40,29 рубля. Сливочное масло подорожало с 738,94 рубля до 746,62 рубля за килограмм.

Сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие выросли в цене с 648,49 руб./кг до 652 руб./кг. Литр водки за неделю подорожал с 656,62 руб./ кг до 660,11 руб./кг.

Совсем не изменились цены за неделю на баранину (кроме бескостного мяса), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки, бананы.

Сильнее всего за отчётный период снизилась стоимость гречки и пшена — до 60,36 руб./кг и 44,07 руб./кг соответственно. Помимо этого, подешевели картофель и репчатый лук — до 23,20 и до 36,23 рубля за килограмм.

Названы три самых подорожавших продукта за неделю
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#Общество#Белгородская область#Продукты#Цены#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород#Алина Харина
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