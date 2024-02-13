Обезжиренная молочка и сушёные фрукты: в каких продуктах содержится много сахара?

Posted Вчера, 14:33
Published Вчера, 14:33
Modified Вчера, 14:35
Updated Вчера, 14:35
Врач объяснила журналистам «Аргументов и фактов», что даже полезные продукты могут содержать в себе скрытый сахар в больших количествах, что может негативно влиять на жизнедеятельность организма.
Одним из таких продуктов являются готовые завтраки: хлопья, каши быстрого приготовления или мюсли. Заменить эти продукты можно на цельнозерновую кашу с сухофруктами.
Фруктовые йогурты тоже содержат в себе сахар: в одной баночке может быть до четырёх чайных ложек. Заменить их можно натуральными йогуртами. Та же история — с фруктовыми соками и смузи: из-за потери большей части клетчатки производители добавляют в напитки много сахара. Альтернативой могут стать свежие фрукты или соки из овощей.
Избегать стоит и обезжиренных молочных продуктов, отдавая предпочтение молочке с небольшим процентом жирности. Сушёные фрукты тоже лучше заменить на свежие фрукты и ягоды, поскольку в процессе сушки концентрация сахара увеличивается.
Врач отметила, что следить за уровнем сахара можно, читая этикетки продуктов.