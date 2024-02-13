Обезжиренная молочка и сушёные фрукты: в каких продуктах содержится много сахара?

Фруктовые йогурты тоже содержат в себе сахар: в одной баночке может быть до четырёх чайных ложек. Заменить их можно натуральными йогуртами. Та же история — с фруктовыми соками и смузи: из-за потери большей части клетчатки производители добавляют в напитки много сахара. Альтернативой могут стать свежие фрукты или соки из овощей.