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Posted Вчера, 14:33

Published Вчера, 14:33

Modified Вчера, 14:35

Updated Вчера, 14:35

Сахар

Обезжиренная молочка и сушёные фрукты: в каких продуктах содержится много сахара?

13 февраля 2024, 14:33
Фото: 1MI
Сахар

Белгородцам рассказали, в каких полезных продуктах содержится много сахара

Употребление обильного количества сахара может привести не только к увеличению веса, но и к ухудшению состояния зубов и кожи, к плохой работе сердца и сосудов. Просто исключить сахар из рациона можно, но он содержится во многих продуктах, предупредила врач-эндокринолог Елена Губкина.

Врач объяснила журналистам «Аргументов и фактов», что даже полезные продукты могут содержать в себе скрытый сахар в больших количествах, что может негативно влиять на жизнедеятельность организма.

Одним из таких продуктов являются готовые завтраки: хлопья, каши быстрого приготовления или мюсли. Заменить эти продукты можно на цельнозерновую кашу с сухофруктами.

Фруктовые йогурты тоже содержат в себе сахар: в одной баночке может быть до четырёх чайных ложек. Заменить их можно натуральными йогуртами. Та же история — с фруктовыми соками и смузи: из-за потери большей части клетчатки производители добавляют в напитки много сахара. Альтернативой могут стать свежие фрукты или соки из овощей.

Избегать стоит и обезжиренных молочных продуктов, отдавая предпочтение молочке с небольшим процентом жирности. Сушёные фрукты тоже лучше заменить на свежие фрукты и ягоды, поскольку в процессе сушки концентрация сахара увеличивается.

Врач отметила, что следить за уровнем сахара можно, читая этикетки продуктов.

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#Общество#Белгородская область#Продукты#Сахар#Врач#Александра Склярова
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