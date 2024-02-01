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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Стоматолог

Названы три признака сахарного диабета: их можно определить по языку и дёснам

1 февраля 2024, 14:16
Фото: 1MI
Стоматолог

Стоматолог рассказала, какие признаки диабета можно заметить во рту

По состоянию полости рта можно многое узнать о здоровье человека. Так, например, потрескавшийся язык и красные дёсны могут свидетельствовать о сахарном диабете, сообщают «Новые известия».

По словам стоматолога есть три «очевидных признака» диабета, которые она наблюдала у своих пациентов. Первый — это потрескавшийся язык. Такое состояние языка — тревожный знак. Человек жалуется на постоянную жажду, а его язык весь покрыт трещинами.

Ещё одним сигналом наличия сахарного диабета служит постоянная жажда, несмотря на обильное питьё. Полидипсия — один из самых распространённых симптомов диабета.

Третьим признаком наличия диабета являются красные дёсны. Эксперт отмечает, что у некоторых людей они даже могут кровоточить при нажатии.

Помимо этих симптомов, у больных сахарным диабетом также наблюдаются сильная усталость, потеря веса и мышечной массы, нечёткое зрение и другие симптомы.

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#Белгородская область#Медицина#Сахарный диабет#Стоматолог#Белгород#Алина Харина
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