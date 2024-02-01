Названы три признака сахарного диабета: их можно определить по языку и дёснам

По словам стоматолога есть три «очевидных признака» диабета, которые она наблюдала у своих пациентов. Первый — это потрескавшийся язык. Такое состояние языка — тревожный знак. Человек жалуется на постоянную жажду, а его язык весь покрыт трещинами.