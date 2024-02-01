Названы три признака сахарного диабета: их можно определить по языку и дёснам

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По словам стоматолога есть три «очевидных признака» диабета, которые она наблюдала у своих пациентов. Первый — это потрескавшийся язык. Такое состояние языка — тревожный знак. Человек жалуется на постоянную жажду, а его язык весь покрыт трещинами.
Ещё одним сигналом наличия сахарного диабета служит постоянная жажда, несмотря на обильное питьё. Полидипсия — один из самых распространённых симптомов диабета.
Третьим признаком наличия диабета являются красные дёсны. Эксперт отмечает, что у некоторых людей они даже могут кровоточить при нажатии.
Помимо этих симптомов, у больных сахарным диабетом также наблюдаются сильная усталость, потеря веса и мышечной массы, нечёткое зрение и другие симптомы.