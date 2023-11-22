Бороться с лишним весом! Белгородский врач назвал меры профилактики сахарного диабета

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:34
Главной мерой профилактики сахарного диабета врач Алексей Воротников назвал здоровый образ жизни, базу для которого составляет правильное питание и занятия спортом. При этом человеку не обязательно быть профессиональным спортсменом — достаточно 30-40 минут непрерывной активности в день, например, ходьбы.
«По питанию: не меньше 400 грамм фруктов и овощей, без учёта картофеля, в сутки. Здоровый сон — в пределах 7-9 часов. Не подвергать себя лишним стрессам. Питьевой режим — 1,5-2 литра воды в день. Индекс массы тела должен быть в пределах 20-25»
Алексей Воротников
Свой индекс массы тела, или ИМТ можно посчитать по формуле: ИМТ = масса тела в килограммах/рост в метрах в квадрате. Например, у человека с ростом 175 см и весом 65 кг ИМТ будет равен 21,2: 65/1,75*1,75=21,2.
Существуют и другие числовые показатели, которые могут предупредить человека о том, что он близок к диабету, например, соотношение талии к бёдрам. Но, по мнению врача, эти все измерения очень индивидуальны и не стоит заострять на них внимание:
«Например, индекс массы тела, если взять человека атлетического телосложения, у которого нет лишнего жира, и вставить его параметры в эту формулу, то она покажет, что у него ожирение. Нужно обращать внимание на рост, пол, возраст».
Тем не менее, расслабляться и пенять на «широкие кости» не стоит: сахарный диабет сейчас актуален как никогда. По словам медика, это болезнь цивилизации, которая станет настоящим бичом для развитых стран уже в этом столетии, поскольку жизнь становится с каждым годом более комфортной.
«Человек оградил себя от негативных факторов окружающей среды: не нужно ходить за водой в колодец — есть водопровод, не нужно колоть дрова — есть газовые плиты, не нужно охотиться — открываем кошелёк и покупаем еду в магазине».
Также Алексей Воротников поделился с нами статистикой, по которой в мире численность диабетиков приближается к 500 миллионам человек, а в России этим недугом страдает каждый 15-й — это около 10 млн человек. А в «преддиабетном» состоянии, когда пациент является потенциальным диабетиком, находятся 9 миллионов россиян. Поэтому врачи рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем и по возможности проходить ежегодные обследования.
Полное интервью с белгородским врачом о типах диабета, опасных продуктах и факторах риска можно прочитать по ссылке ниже.