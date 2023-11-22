Бороться с лишним весом! Белгородский врач назвал меры профилактики сахарного диабета

Также Алексей Воротников поделился с нами статистикой, по которой в мире численность диабетиков приближается к 500 миллионам человек, а в России этим недугом страдает каждый 15-й — это около 10 млн человек. А в «преддиабетном» состоянии, когда пациент является потенциальным диабетиком, находятся 9 миллионов россиян. Поэтому врачи рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем и по возможности проходить ежегодные обследования.