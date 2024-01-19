Как есть сахар и оставаться здоровым? Эксперты дали белгородцам пару советов

Однако полностью отказываться от сахара тоже плохо, ведь для этого нужно исключить и углеводы, которые важны для получения энергии. А биохимик Лия Фицсиммонс считает, что полностью исключить сахар трудно, ведь он содержится не только во фруктах и овощах, но и в яйцах, алкоголе и орехах.