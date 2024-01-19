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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Сахар

Как есть сахар и оставаться здоровым? Эксперты дали белгородцам пару советов

19 января 2024, 12:49
Фото: 1MI
Сахар

Белгородцам рассказали, как есть сахар и оставаться здоровым

Секретами экспертов поделились журналисты «Новых известий». Они рассказали про существующие виды сахара, про его здоровую замену, а также о том, как можно сократить потребление сахара.

Доктор медицинских наук, профессор питания и эпидемиологии в Гарвардском университете Фрэнк Ху считает, что сахар необязательно исключать из своего рациона, чтобы похудеть.

Всего есть несколько видов сахара: природные содержатся во фруктах и молоке, добавленные сахара попадают в пишу во время обработки или приготовления. Проблемы со здоровьем могут начаться из-за употребления добавленных сахаров и обычного сахара. Единственными более здоровыми сладостями считаются фрукты.

Однако полностью отказываться от сахара тоже плохо, ведь для этого нужно исключить и углеводы, которые важны для получения энергии. А биохимик Лия Фицсиммонс считает, что полностью исключить сахар трудно, ведь он содержится не только во фруктах и овощах, но и в яйцах, алкоголе и орехах.

Подсластители вместо сахара — неподходящая альтернатива: они могут привести к диабету и ожирению.

Тем не менее есть несколько способов здорового сокращения потребления сахара. Эксперты советуют:

  • сократить количество сахара, которое потребляется вместе с чаем, кофе или выпечкой;
  • вместо напитков с заменителем сахара лучше выбрать напитки без сахара и с низким содержанием калорий;
  • при приготовлении выпечки сахар нужно уменьшить на треть от предложенного в рецепте либо вместо сахара добавить специи: имбирь, кардамон, миндаль или ваниль;
  • в хлопьях и овсянке сахар можно заменить фруктами.
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#Общество#Здоровье#Сахар#Белгород#Сладкое#Александра Склярова
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