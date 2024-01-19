Как есть сахар и оставаться здоровым? Эксперты дали белгородцам пару советов

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Доктор медицинских наук, профессор питания и эпидемиологии в Гарвардском университете Фрэнк Ху считает, что сахар необязательно исключать из своего рациона, чтобы похудеть.
Всего есть несколько видов сахара: природные содержатся во фруктах и молоке, добавленные сахара попадают в пишу во время обработки или приготовления. Проблемы со здоровьем могут начаться из-за употребления добавленных сахаров и обычного сахара. Единственными более здоровыми сладостями считаются фрукты.
Однако полностью отказываться от сахара тоже плохо, ведь для этого нужно исключить и углеводы, которые важны для получения энергии. А биохимик Лия Фицсиммонс считает, что полностью исключить сахар трудно, ведь он содержится не только во фруктах и овощах, но и в яйцах, алкоголе и орехах.
Подсластители вместо сахара — неподходящая альтернатива: они могут привести к диабету и ожирению.
Тем не менее есть несколько способов здорового сокращения потребления сахара. Эксперты советуют: