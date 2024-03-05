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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Пункт выдачи заказов

Маркетплейсам могут запретить брать деньги с клиентов за возврат товаров

5 марта 2024, 12:32
Фото: 1MI
Пункт выдачи заказов

В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы маркетплейсов

Законопроект сейчас находится на согласовании, пишет The Moscow Post. Среди прочего авторы инициативы предложили запретить платный возврат товаров.
Сюжет
Госдума

5 марта в Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Среди прочего предлагается запретить требовать деньги за возврат товара. Помимо этого, если положения документа одобрят, появятся стандартные правила для маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов, а также начнут действовать универсальное регулирование для всех торговых площадок и особые меры для тех, кто занимает свыше 20% рыночной доли.

В случае одобрения законопроекта правила станут общими для всех. Он может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

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#Общество#Госдума#Законопроект#Россия#Маркетплейс#Возврат денег#Александра Склярова
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