Маркетплейсам могут запретить брать деньги с клиентов за возврат товаров

Среди прочего предлагается запретить требовать деньги за возврат товара. Помимо этого, если положения документа одобрят, появятся стандартные правила для маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов, а также начнут действовать универсальное регулирование для всех торговых площадок и особые меры для тех, кто занимает свыше 20% рыночной доли.