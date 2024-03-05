Маркетплейсам могут запретить брать деньги с клиентов за возврат товаров

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
5 марта в Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов. Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
Среди прочего предлагается запретить требовать деньги за возврат товара. Помимо этого, если положения документа одобрят, появятся стандартные правила для маркетплейсов, продавцов и пунктов выдачи заказов, а также начнут действовать универсальное регулирование для всех торговых площадок и особые меры для тех, кто занимает свыше 20% рыночной доли.
В случае одобрения законопроекта правила станут общими для всех. Он может вступить в силу с 1 марта 2025 года.