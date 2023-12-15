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Калькулятор

На российских маркетплейсах резко подорожали новогодние товары

15 декабря 2023, 10:38
Фото: 1MI
Калькулятор
Ажиотаж перед праздниками привёл к повышению цен у продавцов на маркетплейсах. Стоимость некоторых товаров выросла в два и более раза, пишут «Новые известия».

Цены на маркетплейсах на новогодние товары выросли, причём в некоторых случаях более чем в два раза. Продавцы решили воспользоваться предпраздничным ажиотажем, поэтому повысили стоимость товаров.

Как пишет издание, новогодние игрушки традиционно росли в цене с лета, а уже к середине декабря ценник превысил летний в несколько раз. Однако есть среди таких товаров и исключения. Гирлянды, напротив, подешевели или не изменились в цене.

Несмотря на подорожание, многие товары уже раскупили. Товарами интересуются и те, где пунктов выдачи маркетплейсов нет. В частности, в ЛНР. Ближайший для жителей ПВЗ находится в Изварино, и он сильно перегружен, поэтому товары в коробках лежат на улицах.

Также сообщается, что россияне опасаются приобретать брендовые вещи на маркетплейсах из-за вероятности подделки. При этом 67% опрошенных признались, что не могут отличить оригинальные товары от фальшивки.

Рост цен на новогодние товары Рост цен на новогодние товары
Рост цен на новогодние товары Рост цен на новогодние товары
Рост цен на новогодние товары Рост цен на новогодние товары
Рост цен на новогодние товарыРост цен на новогодние товары
Рост цен на новогодние товары
Фото: Wildberries/"Новые известия"
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#Экономика#Новый год#Цены#Россия#Наталья Корявых#Маркетплейс
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