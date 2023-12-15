На российских маркетплейсах резко подорожали новогодние товары

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Цены на маркетплейсах на новогодние товары выросли, причём в некоторых случаях более чем в два раза. Продавцы решили воспользоваться предпраздничным ажиотажем, поэтому повысили стоимость товаров.
Как пишет издание, новогодние игрушки традиционно росли в цене с лета, а уже к середине декабря ценник превысил летний в несколько раз. Однако есть среди таких товаров и исключения. Гирлянды, напротив, подешевели или не изменились в цене.
Несмотря на подорожание, многие товары уже раскупили. Товарами интересуются и те, где пунктов выдачи маркетплейсов нет. В частности, в ЛНР. Ближайший для жителей ПВЗ находится в Изварино, и он сильно перегружен, поэтому товары в коробках лежат на улицах.
Также сообщается, что россияне опасаются приобретать брендовые вещи на маркетплейсах из-за вероятности подделки. При этом 67% опрошенных признались, что не могут отличить оригинальные товары от фальшивки.