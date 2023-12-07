В новый год с новой ёлкой: где в Белгородской области решили обновить ель к празднику

Ещё пять муниципалитетов решили отказаться от ёлок искусственных в пользу настоящих. Так, живые деревья появятся к новому году в Алексеевском и Шебекинском гокругах, а также в Вейделевском, Красненском и Краснояружском районах. При этом некоторым районам ёлки передали местные жители.