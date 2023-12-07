В новый год с новой ёлкой: где в Белгородской области решили обновить ель к празднику

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Новую ёлку покупают в Борисовском районе. Сколько потратили на приобретение искусственного дерева — неизвестно, как неизвестна и судьба ёлки старой. Появится ель на центральной площади: там она будет находиться до 14 января.
В Корочанском район ёлку тоже решили обновить: на приобретение нового древа выделили 1,8 млн рублей. Ещё 80 тыс. рублей пойдёт на установку ели на площади Васильева в Короче: простоит она там до 14 января.
Что-то необычное приготовили в Старом Осколе: там на площади Победы появится ель, сделанная по специальному заказу в Санкт-Петербурге. Ранее ёлку нигде не использовали. Её высота — 26 метров, а длина гирлянды — 5 тыс. метров.
Ещё пять муниципалитетов решили отказаться от ёлок искусственных в пользу настоящих. Так, живые деревья появятся к новому году в Алексеевском и Шебекинском гокругах, а также в Вейделевском, Красненском и Краснояружском районах. При этом некоторым районам ёлки передали местные жители.