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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Восемь белгородских районов увидят новую праздничную ель в этом году

В новый год с новой ёлкой: где в Белгородской области решили обновить ель к празднику

7 декабря 2023, 13:27
Фото: 1MI

Восемь белгородских районов увидят новую праздничную ель в этом году

Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе облправительства, по меньшей мере восемь муниципалитетов Белгородской области закупают новые ели к праздникам: речь идёт как об искусственных, так и о живых.

Новую ёлку покупают в Борисовском районе. Сколько потратили на приобретение искусственного дерева — неизвестно, как неизвестна и судьба ёлки старой. Появится ель на центральной площади: там она будет находиться до 14 января.

В Корочанском район ёлку тоже решили обновить: на приобретение нового древа выделили 1,8 млн рублей. Ещё 80 тыс. рублей пойдёт на установку ели на площади Васильева в Короче: простоит она там до 14 января.

Что-то необычное приготовили в Старом Осколе: там на площади Победы появится ель, сделанная по специальному заказу в Санкт-Петербурге. Ранее ёлку нигде не использовали. Её высота — 26 метров, а длина гирлянды — 5 тыс. метров.

Ещё пять муниципалитетов решили отказаться от ёлок искусственных в пользу настоящих. Так, живые деревья появятся к новому году в Алексеевском и Шебекинском гокругах, а также в Вейделевском, Красненском и Краснояружском районах. При этом некоторым районам ёлки передали местные жители.

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