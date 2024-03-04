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Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Фото с концерта-акции

На благотворительном концерте в Москве для белгородцев собрали 3,3 млн рублей

4 марта 2024, 13:49
Фото: группа ВК «Центр помощи Юлии Немчиновой Белгород»
Фото с концерта-акции
Волонтёр Юлия Немчинова рассказала о помощи, которую окажут жителям Белгородской области, пострадавшим при обстрелах ВСУ. Так, средства, заработанные на концерте-акции, переведут региону для различных нужд.

28 февраля в музее Победы в Москве состоялся благотворительный концерт-акция «Мы вместе», который организовал Консорциум вузов Москвы «Новая площадь». Все вырученные средства с концерта-акции планируется направить жителям Белгородской области, которые пострадали от атак ВСУ.

Так, собранные средства пойдут на:

  • реабилитацию детей Белгорода с ментальными нарушениями;
  • помощь в обучении;
  • помощь детям Харьковской области;
  • закупку аптечек первой помощи;
  • отдых детей дошкольного возраста;
  • экскурсии для детей в Москву.

В программе прошедшего концерта-акции приняли участие популярные артисты, лауреаты международных конкурсов и исполнители народных песен.

Напомним, что ранее Филипп Киркоров направил свой гонорар за участие в шоу «Маска» на НТВ детям из Белгорода. Всего он перевёл 5 млн рублей НКО «Синяя птица».

Фото с концерта-акцииФото с концерта-акции
Фото с концерта-акции
Фото: группа ВК «Центр помощи Юлии Немчиновой Белгород»
Названа сумма, которую Филипп Киркоров пожертвовал белгородцам
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