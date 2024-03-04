На благотворительном концерте в Москве для белгородцев собрали 3,3 млн рублей

28 февраля в музее Победы в Москве состоялся благотворительный концерт-акция «Мы вместе», который организовал Консорциум вузов Москвы «Новая площадь». Все вырученные средства с концерта-акции планируется направить жителям Белгородской области, которые пострадали от атак ВСУ.