На благотворительном концерте в Москве для белгородцев собрали 3,3 млн рублей

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
28 февраля в музее Победы в Москве состоялся благотворительный концерт-акция «Мы вместе», который организовал Консорциум вузов Москвы «Новая площадь». Все вырученные средства с концерта-акции планируется направить жителям Белгородской области, которые пострадали от атак ВСУ.
Так, собранные средства пойдут на:
В программе прошедшего концерта-акции приняли участие популярные артисты, лауреаты международных конкурсов и исполнители народных песен.
Напомним, что ранее Филипп Киркоров направил свой гонорар за участие в шоу «Маска» на НТВ детям из Белгорода. Всего он перевёл 5 млн рублей НКО «Синяя птица».