Липецкий суд передал в доход РФ акции кондитерской фабрики «Рошен» Порошенко

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генпрокурора РФ о запрете на территории России деятельности Петра и Алексей Порошенко, а также Олега Казакова в связи «с осуществлением экстремистской деятельности».
Суд решил в доход РФ обратить акции липецкой кондитерской фабрики «Рошен» и 94,9% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании». Ещё 5% в УК «Рошен» принадлежат Олегу Казакову.
Уточняется, что решение суда подлежит к немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.