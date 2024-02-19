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Суд

Липецкий суд передал в доход РФ акции кондитерской фабрики «Рошен» Порошенко

19 февраля 2024, 14:20
Фото: 1MI
Суд

Акции кондитерской фабрики «Рошен» переданы в доход РФ

Суд запретил на территории РФ деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова, подробности сообщает Липецкий областной суд.

Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генпрокурора РФ о запрете на территории России деятельности Петра и Алексей Порошенко, а также Олега Казакова в связи «с осуществлением экстремистской деятельности».

Суд решил в доход РФ обратить акции липецкой кондитерской фабрики «Рошен» и 94,9% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании». Ещё 5% в УК «Рошен» принадлежат Олегу Казакову.

Уточняется, что решение суда подлежит к немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

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#Общество#Белгородская область#Липецкая область#Суды#Кондитерская фабрика#Белгород#Алина Харина#Рошен
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