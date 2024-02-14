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Posted Вчера, 18:37

Published Вчера, 18:37

Modified Вчера, 18:39

Updated Вчера, 18:39

Белгородский ЦЭБ судится с участником спецоперации из-за долга за вывоз ТКО

Белгородский ЦЭБ судится с участником спецоперации из-за долга за вывоз ТКО

14 февраля 2024, 18:37
Фото: 1MI
Белгородка пожаловалась губернатору на то, что ЦЭБ подаёт иски к её мужу, находящемуся в зоне СВО, за долг по адресу, по которому он никогда не проживал.
Сюжет
Мусор

На вечернем эфире к Вячеславу Гладкову обратилась жительница Белгорода, муж которой находится в зоне СВО. Семье приходят письма о судебном разбирательстве с иском со стороны Центра экологической безопасности о том, что мужчина не платил коммунальные услуги по вывозу ТКО. Белгородка утверждает, что к адресу, о котором идёт речь в иске, её муж не имеет никакого отношения и все необходимые документы она предоставляла суду.

«ЦЭБ опять подаёт иски, дозвониться им не могу. У меня двое грудных детей, живу за городом, машину не вожу, я чисто физически не в силах ездить узнавать и решать эти вопросы. А судьи мне сказали, что могут пока приостановить разбирательства в связи с тем, что муж не может сейчас этим заниматься так как находится на СВО. Но дело в другом — как так получается, что они подают в суд на человека, который за свои 32 года даже близко к тому адресу не имел ни какого отношения?», — написала женщина.

Губернатор ответил, что передал сообщение и. о. руководителя ЦЭБ, и пообещал, что в ситуации быстро разберутся. На комментарий белгородки отреагировал и теперь уже бывший директор ЦЭБ Сергей Дуюн, который попросил все необходимые данные.

Напомним, Дуюн почти неделю назад написал заявление на увольнение. Недавно это подтвердили в Telegram-канале «Чистая страна. Белгородская область».

Белгородский ЦЭБ остался без директора: стало известно об увольнении Сергея Дуюна
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