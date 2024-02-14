Белгородский ЦЭБ судится с участником спецоперации из-за долга за вывоз ТКО

На вечернем эфире к Вячеславу Гладкову обратилась жительница Белгорода, муж которой находится в зоне СВО. Семье приходят письма о судебном разбирательстве с иском со стороны Центра экологической безопасности о том, что мужчина не платил коммунальные услуги по вывозу ТКО. Белгородка утверждает, что к адресу, о котором идёт речь в иске, её муж не имеет никакого отношения и все необходимые документы она предоставляла суду.