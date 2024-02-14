У казаха через суд забрали часть земельного участка в белгородском приграничье

Posted Вчера, 16:23
Published Вчера, 16:23
Modified Вчера, 16:23
Updated Вчера, 16:23
Гражданин Казахстана имел в собственности ½ доли земельного участка в селе Доброе. Администрация округа обратилась с иском в суд.
Установлено, что иностранец не может быть собственником участка, находящегося на приграничной территории. Их перечень установлен президентом. В этот список входит и территория Грайворонского округа.
Также известно, что иностранец находится за пределами страны и не имеет гражданства РФ.
Суд иск удовлетворил. Земельный участок будет отчуждён, его продадут на торгах. Деньги, вырученные с продажи, выплатят собственнику.
Вступило ли решение в законную силу, не указано.