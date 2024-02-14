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Posted Вчера, 16:23

Published Вчера, 16:23

Modified Вчера, 16:23

Updated Вчера, 16:23

Земельный участок

У казаха через суд забрали часть земельного участка в белгородском приграничье

14 февраля 2024, 16:23
Фото: 1MI
Земельный участок

Белгородский суд произвёл отчуждение земельного участка у гражданина Казахстана

Гражданин Казахстана являлся собственником ½ доли земельного участка в Грайворонском горокруге. Администрация округа направила иск, подробности сообщает районный суд.

Гражданин Казахстана имел в собственности ½ доли земельного участка в селе Доброе. Администрация округа обратилась с иском в суд.

Установлено, что иностранец не может быть собственником участка, находящегося на приграничной территории. Их перечень установлен президентом. В этот список входит и территория Грайворонского округа.

Также известно, что иностранец находится за пределами страны и не имеет гражданства РФ.

Суд иск удовлетворил. Земельный участок будет отчуждён, его продадут на торгах. Деньги, вырученные с продажи, выплатят собственнику.

Вступило ли решение в законную силу, не указано.

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#Общество#Белгородская область#Иностранец#Суды#Земельный участок#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Казахстан#Приграничье
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