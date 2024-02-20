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26 лучших экопросветительских акций регоператоров попали в методичку РЭО

26 лучших экопросветительских акций регоператоров попали в методичку РЭО

20 февраля 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор опубликовал методические рекомендации для регоператоров по поводу экопросветительской деятельности. В пособие вошли 26 лучших практик от российских региональных операторов по вывозу ТКО.

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, экопросвещение — важная составляющая работы регоператоров в условиях перехода к экономике замкнутого цикла. Более 90% региональных операторов проводили различные экоакции, а 96% занимаются экопросвещением, пишет 56orb.ru.

Буцаев акцентировал внимание на важности экопросвещения населения и формирования новой экологической культуры. Также важно знакомить с данными по реформе в сфере обращения с ТКО. Он сообщил, что пособием могут пользоваться не только регоператоры, но и общественные организации.

В методичке идёт речь о системном подходе к экопросветительской деятельности, об участии в федеральных акциях и сотрудничестве с общественными структурами.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что в сборнике есть необходимая информация не только об экопросветительских программах, но и о создании общественных экопространств. Речь идёт в том числе о мастерских по переработке. Также он порекомендовал регоператорам создавать отдельные должности для специалистов по экопросвещению и связям со СМИ и общественностью.

Ещё одно рекомендованное РЭО направление деятельности — изготовление сувениров из вторичных ресурсов, а также одежды и аксессуаров.

Для создания экопросветительских роликов и других материалов можно брать информацию из медиабанка РЭО. Пособие доступно для скачивания в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».

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