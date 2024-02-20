26 лучших экопросветительских акций регоператоров попали в методичку РЭО

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что в сборнике есть необходимая информация не только об экопросветительских программах, но и о создании общественных экопространств. Речь идёт в том числе о мастерских по переработке. Также он порекомендовал регоператорам создавать отдельные должности для специалистов по экопросвещению и связям со СМИ и общественностью.