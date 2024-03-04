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Собаки

«Какие-то маньяки разбрасывают отраву»: в Маршалково массово умирают собаки

4 марта 2024, 13:13
Фото: 1MI
Собаки

Белгородцы продолжают жаловаться на массовое убийство бездомных животных

Ранее сообщалось о происшествии в садовом товариществе «Нива» в Строителе, теперь о такой же проблеме стало известно в парке Маршалково. Всего погибли уже более 25 щенят и собак, пишут белгородцы.

Белгородцы пожаловались на массовое истребление бездомных животных, которое продолжается в Строителе на протяжении двух недель. По словам одной жительницы, за это время неизвестные отравили уже более 25 щенков и собак.

Какие-то маньяки передвигаются по городу и дачным массивам, разбрасывая отраву. Собаки умирают в муках на глазах местных жителей, в том числе пожилых, принося им душевные страдания и ухудшение состояния здоровья. Разбросанный яд по парку Маршалково является угрозой не только животным, но также детям и экосистеме урочища.
белгородка

Она также отметила, что некоторые жители разжигают ненависть к бездомным животным в социальных сетях. Например, некоторые предлагают умертвить животных дротиками с ядом или «сжечь в поле, яме».

Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев ответил на обращение жительницы и отметил, что проблема уже находится в работе у правоохранительных органов.

Напомним, что 1 марта стало известно об отравлении собак в садовом товариществе «Нива» в Строителе. Там, сообщали владельцы дач, погибли уже более десяти собак.

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#Белгородская область#Происшествия#Гибель#Бездомные животные#Строитель#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Олег Медведев#Маршалково#Александра Склярова#Отрава
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