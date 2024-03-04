«Какие-то маньяки разбрасывают отраву»: в Маршалково массово умирают собаки

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Белгородцы пожаловались на массовое истребление бездомных животных, которое продолжается в Строителе на протяжении двух недель. По словам одной жительницы, за это время неизвестные отравили уже более 25 щенков и собак.
Какие-то маньяки передвигаются по городу и дачным массивам, разбрасывая отраву. Собаки умирают в муках на глазах местных жителей, в том числе пожилых, принося им душевные страдания и ухудшение состояния здоровья. Разбросанный яд по парку Маршалково является угрозой не только животным, но также детям и экосистеме урочища.
белгородка
Она также отметила, что некоторые жители разжигают ненависть к бездомным животным в социальных сетях. Например, некоторые предлагают умертвить животных дротиками с ядом или «сжечь в поле, яме».
Глава Яковлевского городского округа Олег Медведев ответил на обращение жительницы и отметил, что проблема уже находится в работе у правоохранительных органов.
Напомним, что 1 марта стало известно об отравлении собак в садовом товариществе «Нива» в Строителе. Там, сообщали владельцы дач, погибли уже более десяти собак.