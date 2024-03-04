«Какие-то маньяки разбрасывают отраву»: в Маршалково массово умирают собаки

Белгородцы продолжают жаловаться на массовое убийство бездомных животных

Ранее сообщалось о происшествии в садовом товариществе «Нива» в Строителе, теперь о такой же проблеме стало известно в парке Маршалково. Всего погибли уже более 25 щенят и собак, пишут белгородцы.