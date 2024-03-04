Доступная среда по спецкоду: в мэрии ответили на ситуацию в подземке на «Стадионе»

В обновлённом подземном переходе на остановке «Стадион» установили подъёмник для маломобильных групп граждан. Однако воспользоваться им могут только те, у кого есть код от противоугонного троса, который прикрепили к подъёмнику. Неравнодушные белгородцы попросили убрать трос и сделать конструкцию доступной для инвалидов.