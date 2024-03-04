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Подъёмник с противоугонным тросом

Доступная среда по спецкоду: в мэрии ответили на ситуацию в подземке на «Стадионе»

4 марта 2024, 10:31
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Подъёмник с противоугонным тросом

Белгородцам пообещали убрать противоугонный трос с подъёмника

Ранее жители обратили внимание на недавно установленный подъёмник в подземном переходе на «Стадионе», который обвязали противоугонными тросами. В мэрии пообещали решить проблему и сделать конструкции доступными для маломобильных граждан.

В обновлённом подземном переходе на остановке «Стадион» установили подъёмник для маломобильных групп граждан. Однако воспользоваться им могут только те, у кого есть код от противоугонного троса, который прикрепили к подъёмнику. Неравнодушные белгородцы попросили убрать трос и сделать конструкцию доступной для инвалидов.

На обращение отреагировали в городской администрации. Они отметили, что работа подъёмника будет налажена должным образом в «сжатые сроки». Однако точную дату в мэрии не назвали, как и не объяснили, зачем противоугонный трос крепили к подъёмнику.

Фотографиями ранее поделился автор Telegram-канала «Электромир Максимова».

Подъёмник с противоугонным тросомПодъёмник с противоугонным тросом
Подъёмник с противоугонным тросомПодъёмник с противоугонным тросом
Подъёмник с противоугонным тросомПодъёмник с противоугонным тросом
Подъёмник с противоугонным тросомПодъёмник с противоугонным тросом
Подъёмник с противоугонным тросомПодъёмник с противоугонным тросом
Подъёмник с противоугонным тросом
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
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#Город#Новости Белгорода#Стадион#Подземный переход#Подъёмник#Белгород#Александра Склярова
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