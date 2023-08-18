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Подъёмники для инвалидов в подземке на «Родине» в Белгороде обойдутся в 3,9 млн

Подъёмники для инвалидов в подземке на «Родине» в Белгороде обойдутся в 3,9 млн

18 августа 2023, 08:45
Фото: 1MI
Всего в подземном переходе появится два подъёмника для маломобильных групп населения. Подрядчика ищет УКС городской администрации, следует из данных сайта госзакупок.

Подъёмники для инвалидов в подземном переходе на «Родине» в Белгороде обойдутся в 3,9 млн рублей. В указанную сумму включили поставку и их установку.

Согласно закупке, заказчиком выступает управление капитального строительства мэрии Белгорода. Заявки подаются до 25 августа. Определят подрядчика 29-го числа. У исполнителя будет 45 рабочих дней на выполнение работ.

Всего планируется установить два подъёмника для маломобильных граждан грузоподъёмностью не менее 250 кг. Конструкция должна быть складной, а электрические подъёмники обязаны оборудовать кнопками, поручнями, нанести противоскользящее покрытие. Длина подъёмников — не меньше 20 метров.

О том, что в переходе появятся подъёмники, сообщалось и ранее. Помимо них, в подземке установят насосную станцию и реконструируют существующую ливневую сеть. Таким образом планируют решить проблему с подтоплением во время дождей.

В Белгороде появится подземный переход с подъёмниками для инвалидов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Подъёмники#Инвалиды#Подземка#Родина#Госзакупки#Строительство#Работы#Переход
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