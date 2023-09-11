Белгородец продал ростовчанину несуществующий подъёмник и пропал

Злоумышленник опубликовал в интернете объявление о продаже автомобильного подъёмника, находящегося якобы в областном центре. Предложением заинтересовался ростовчанин и написал «продавцу». Они обсудили условия сделки, поэтому потерпевший перевёл подозреваемому аванс в 85 тыс. рублей. Белгородец получил деньги и перестал отвечать на сообщения.