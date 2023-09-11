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Белгородец продал ростовчанину несуществующий подъёмник и пропал

Белгородец продал ростовчанину несуществующий подъёмник и пропал

11 сентября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Потерпевший заплатил «продавцу» 85 тыс. рублей аванса. Белгородец получил деньги и перестал выходить на связь. От действий мошенника пострадали и другие россияне, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Заявление в полицию поступило от жителя Ростовской области, который потерял 85 тыс. рублей, связавшись с аферистом. Вскоре правоохранители нашли 37-летнего подозреваемого.

Злоумышленник опубликовал в интернете объявление о продаже автомобильного подъёмника, находящегося якобы в областном центре. Предложением заинтересовался ростовчанин и написал «продавцу». Они обсудили условия сделки, поэтому потерпевший перевёл подозреваемому аванс в 85 тыс. рублей. Белгородец получил деньги и перестал отвечать на сообщения.

Как выяснилось, за горожанином есть ещё шесть эпизодов подобного рода мошенничеств. От его действий пострадали несколько россиян. Ущерб превысил 200 тыс. рублей.

Против белгородца возбудили уголовные дела за несколько фактов мошенничества. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Подъёмник#Белгород#Наталья Корявых#Ростовская область
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