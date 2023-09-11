Белгородец продал ростовчанину несуществующий подъёмник и пропал

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Белгороде задержали мужчину, подозреваемого в серии мошенничеств. Заявление в полицию поступило от жителя Ростовской области, который потерял 85 тыс. рублей, связавшись с аферистом. Вскоре правоохранители нашли 37-летнего подозреваемого.
Злоумышленник опубликовал в интернете объявление о продаже автомобильного подъёмника, находящегося якобы в областном центре. Предложением заинтересовался ростовчанин и написал «продавцу». Они обсудили условия сделки, поэтому потерпевший перевёл подозреваемому аванс в 85 тыс. рублей. Белгородец получил деньги и перестал отвечать на сообщения.
Как выяснилось, за горожанином есть ещё шесть эпизодов подобного рода мошенничеств. От его действий пострадали несколько россиян. Ущерб превысил 200 тыс. рублей.
Против белгородца возбудили уголовные дела за несколько фактов мошенничества. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.