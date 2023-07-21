В Белгороде появится подземный переход с подъёмниками для инвалидов

Напомним, обновлённый подземный переход на «Родине» в Белгороде откроют до 15 сентября. Сейчас недоступен вход в подземку со стороны НИУ «БелГУ». Сейчас в переходе идут демонтажные работы, после чего начнётся непосредственно стройка. Здесь заменят потолок, напольные плиты и все торговые модули.