В Белгороде появится подземный переход с подъёмниками для инвалидов

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
По словам градоначальника, после завершения ремонтных работ в подземном переходе будет решена главная проблема — подтопление во время сильных дождей. Подрядчик установит в переходе насосную станцию и реконструирует существующую ливнёвую сеть.
Также появятся горизонтальные подъёмники для маломобильных граждан. И, конечно, изменится внешний вид перехода.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также работы включают замену остановочного павильона и строительство дополнительного павильона на платформе для пригородного транспорта.
Напомним, обновлённый подземный переход на «Родине» в Белгороде откроют до 15 сентября. Сейчас недоступен вход в подземку со стороны НИУ «БелГУ». Сейчас в переходе идут демонтажные работы, после чего начнётся непосредственно стройка. Здесь заменят потолок, напольные плиты и все торговые модули.
После открытия в переходе появятся электронное табло с расписанием автобусов и пекарня, а также подъёмник для инвалидов. Павильон на месте остановки пригородных автобусов на «Родине» смонтируют осенью 2023 года.