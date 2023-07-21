Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Изображение материала

В Белгороде появится подземный переход с подъёмниками для инвалидов

21 июля 2023, 16:25
Фото: администрация Белгорода
Подъёмник оборудуют в подземном переходе на «Родине», где сейчас идут ремонтные работы. Завершиться они должны к середине сентября, после чего переход преобразится, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

По словам градоначальника, после завершения ремонтных работ в подземном переходе будет решена главная проблема — подтопление во время сильных дождей. Подрядчик установит в переходе насосную станцию и реконструирует существующую ливнёвую сеть.

Также появятся горизонтальные подъёмники для маломобильных граждан. И, конечно, изменится внешний вид перехода.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также работы включают замену остановочного павильона и строительство дополнительного павильона на платформе для пригородного транспорта.

Напомним, обновлённый подземный переход на «Родине» в Белгороде откроют до 15 сентября. Сейчас недоступен вход в подземку со стороны НИУ «БелГУ». Сейчас в переходе идут демонтажные работы, после чего начнётся непосредственно стройка. Здесь заменят потолок, напольные плиты и все торговые модули.

После открытия в переходе появятся электронное табло с расписанием автобусов и пекарня, а также подъёмник для инвалидов. Павильон на месте остановки пригородных автобусов на «Родине» смонтируют осенью 2023 года.

С электронным табло и пекарней: на «Родине» в Белгороде изменится остановка
Узнать подробнее
Читайте также:
Бороться с подтоплением переходов в Белгороде будут с помощью водоотсосов и изоляцииЧто происходит с переходами на «Стадионе» и «Родине» в Белгороде?
#Алина Харина#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Город#Подземный переход#Новшества
Подпишитесь
Экс-замгубернатора Полежаева подозревают в получении взятки иномарками на 17 млн
Сегодня, 13:56
Из команды Савченко: что известно о задержанном силовиками Константине Полежаеве?
Сегодня, 12:47
Кадыров заявил о проникших в Белгородскую область украинских боевиках
Сегодня, 14:31
Динамика положительная: что известно о состоянии пострадавшей на мосту белгородки
Сегодня, 11:46
В Новой Таволжанке под Белгородом снесут 54 разрушенных обстрелами дома
Сегодня, 17:47