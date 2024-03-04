17-летний белгородец попал под суд за «шутку» о заложенной в техникуме бомбе

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Один из учащихся Ютановского агромеханического техникума им. Ковалевского решил подшутить над однокурсником. Парень попросил у последнего телефон, чтобы якобы позвонить своей матери. Но на самом деле обвиняемый позвонил по номеру 112 и сообщил экстренным службам о заложенной в ссузе бомбе. Учебное заведение эвакуировали, а на место приехали правоохранители. Никаких взрывных устройств они не обнаружили.
Сам парень заявил, что решил подшутить. Его действия квалифицировали как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 207 УК РФ).
Выяснилось, что ранее несовершеннолетний уже привлекался к административной ответственности и состоял на учёте в органах ПДН. Спустя пять дней после снятия с учёта он и совершил указанное преступление. Законного представителя парня также привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына и распитие им алкоголя.
Юному белгородцу назначили наказание в виде ограничения свободы. Родителям пришлось возмещать ущерб за выезд экстренных служб.
«Вот такие шутки», — отмечается в сообщении Волоконовского райсуда. К слову, в релизе на поступок парня отреагировали непривычно эмоционально.
Хочется задать, хоть и риторические, но всё же вопросы. Чем думал 17-летний парень (хотя напрашивается иной эпитет), придумав для себя такое развлечение? Может, он живёт в другой стране, на другой планете, а не на приграничной территории? Ему ничего неизвестно про СВО? Неизвестно, что не проходит ни дня, чтобы не было информации об обстрелах территории нашей области и района в частности? Не знает, что гибнут мирные люди? Он не задумывался, что, пока все службы, реагируя на ложный вызов, проводят необходимые в таких случаях мероприятия, где-то может понадобиться их помощь и это может стоить чьей-то жизни?!
из релиза Волоконовского районного суда
Приговор уже вступил в силу.
Напомним, в Белгороде за год зафиксировали более 850 ложных сообщений о бомбах и обстрелах. Заведено 107 уголовных дел.