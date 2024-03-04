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Звонок

17-летний белгородец попал под суд за «шутку» о заложенной в техникуме бомбе

4 марта 2024, 07:32
Фото: 1MI
Звонок

В Белгородской области осудили подростка за ложное сообщение о бомбе

Подросток позвонил по номеру 112 и сообщил, что в техникуме в Волоконовском районе заложена бомба. Таким образом парень хотел подшутить над однокурсником. За это молодого человека осудили. Подробности сообщает Волоконовский районный суд.
Сюжет
Суд

Один из учащихся Ютановского агромеханического техникума им. Ковалевского решил подшутить над однокурсником. Парень попросил у последнего телефон, чтобы якобы позвонить своей матери. Но на самом деле обвиняемый позвонил по номеру 112 и сообщил экстренным службам о заложенной в ссузе бомбе. Учебное заведение эвакуировали, а на место приехали правоохранители. Никаких взрывных устройств они не обнаружили.

Сам парень заявил, что решил подшутить. Его действия квалифицировали как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений (ч.2 ст. 207 УК РФ).

Выяснилось, что ранее несовершеннолетний уже привлекался к административной ответственности и состоял на учёте в органах ПДН. Спустя пять дней после снятия с учёта он и совершил указанное преступление. Законного представителя парня также привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына и распитие им алкоголя.

Юному белгородцу назначили наказание в виде ограничения свободы. Родителям пришлось возмещать ущерб за выезд экстренных служб.

«Вот такие шутки», — отмечается в сообщении Волоконовского райсуда. К слову, в релизе на поступок парня отреагировали непривычно эмоционально.

Хочется задать, хоть и риторические, но всё же вопросы. Чем думал 17-летний парень (хотя напрашивается иной эпитет), придумав для себя такое развлечение? Может, он живёт в другой стране, на другой планете, а не на приграничной территории? Ему ничего неизвестно про СВО? Неизвестно, что не проходит ни дня, чтобы не было информации об обстрелах территории нашей области и района в частности? Не знает, что гибнут мирные люди? Он не задумывался, что, пока все службы, реагируя на ложный вызов, проводят необходимые в таких случаях мероприятия, где-то может понадобиться их помощь и это может стоить чьей-то жизни?!
из релиза Волоконовского районного суда

Приговор уже вступил в силу.

Напомним, в Белгороде за год зафиксировали более 850 ложных сообщений о бомбах и обстрелах. Заведено 107 уголовных дел.

В Белгороде за год получили более 850 ложных сообщений о бомбах и обстрелах
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#Общество#Белгородская область#Суд#Подросток#Новости Белгорода#Бомба#Волоконовский район#Техникум#Шутка#Белгород#Наталья Корявых
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