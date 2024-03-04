17-летний белгородец попал под суд за «шутку» о заложенной в техникуме бомбе

Один из учащихся Ютановского агромеханического техникума им. Ковалевского решил подшутить над однокурсником. Парень попросил у последнего телефон, чтобы якобы позвонить своей матери. Но на самом деле обвиняемый позвонил по номеру 112 и сообщил экстренным службам о заложенной в ссузе бомбе. Учебное заведение эвакуировали, а на место приехали правоохранители. Никаких взрывных устройств они не обнаружили.