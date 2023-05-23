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Published Сегодня, 12:05

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Updated Сегодня, 12:07

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Ложные сообщения о минировании зданий распространяются в Белгороде

23 мая 2023, 12:05
Фото: Bel.ru
Целью информационных атак является дестабилизация обстановки. Все сообщения тщательно проверяются спецслужбами. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в своём Telegram-канале.
«Людей выводят из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий. После того, как службы убедятся, что информация была ложной, — все возвращаются на свои места» — заявил Демидов.

Градоначальник пообещал сообщить, когда все проверки завершатся, и призвал горожан сохранять спокойствие.

Ранее белгородцам стали поступать звонки с татарских номеров. Неизвестные представлялись службой эвакуации и призывали покинуть город. Всё это оказалось фейком.

В белгородском МЧС опровергают объявление эвакуации
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#Тая Некрасова#Минирования#Звонки#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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