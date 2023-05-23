Ложные сообщения о минировании зданий распространяются в Белгороде

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
«Людей выводят из зданий в безопасное место на время проведения необходимых мероприятий. После того, как службы убедятся, что информация была ложной, — все возвращаются на свои места» — заявил Демидов.
Градоначальник пообещал сообщить, когда все проверки завершатся, и призвал горожан сохранять спокойствие.
Ранее белгородцам стали поступать звонки с татарских номеров. Неизвестные представлялись службой эвакуации и призывали покинуть город. Всё это оказалось фейком.