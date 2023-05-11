Администрацию Старого Оскола эвакуировали после сообщения о минировании

Отметим, что не так давно в Белгородской области осудили телефонного террориста, «минировавшего» здания в Белгороде и Курске. Мужчина из Корочанского района звонил в УФСБ Курской и Белгородской областей и сообщал ложные данные: впоследствии взрывные устройства не находили.