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Администрацию Старого Оскола эвакуировали после сообщения о минировании

11 мая 2023, 07:07
Сотрудник МЧС, архивное фото
На данный момент в здании работают спецслужбы, сообщает официальный Telegram-канал местной администрации.

Согласно имеющимся данным, в 9:25 в администрацию Старого Оскола позвонили и сообщили, что здание заминировано. Было принято решение вывести сотрудников на улицу, сейчас в здании работают спецслужбы.

Обновлено. Сообщение о минировании не подтвердилось, вызов оказался ложным. 

Отметим, что не так давно в Белгородской области осудили телефонного террориста, «минировавшего» здания в Белгороде и Курске. Мужчина из Корочанского района звонил в УФСБ Курской и Белгородской областей и сообщал ложные данные: впоследствии взрывные устройства не находили.

Белгородца задержали и возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вину фигуранта доказали полностью. Мужчина также признал себя виновным, но меру наказания в пресс-службе ведомства не сообщили. Приговор уже вступил в законную силу.

Телефонный террорист «заминировал» соцобъекты в Белгороде и Курске
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#Артем Черненко#Происшествия#Минирование#Звонок#Администрация#Эвакуация#Белгородская область#Старый Оскол
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