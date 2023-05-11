Администрацию Старого Оскола эвакуировали после сообщения о минировании

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Согласно имеющимся данным, в 9:25 в администрацию Старого Оскола позвонили и сообщили, что здание заминировано. Было принято решение вывести сотрудников на улицу, сейчас в здании работают спецслужбы.
Обновлено. Сообщение о минировании не подтвердилось, вызов оказался ложным.
Отметим, что не так давно в Белгородской области осудили телефонного террориста, «минировавшего» здания в Белгороде и Курске. Мужчина из Корочанского района звонил в УФСБ Курской и Белгородской областей и сообщал ложные данные: впоследствии взрывные устройства не находили.
Белгородца задержали и возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Вину фигуранта доказали полностью. Мужчина также признал себя виновным, но меру наказания в пресс-службе ведомства не сообщили. Приговор уже вступил в законную силу.