В белгородском МЧС опровергают объявление эвакуации

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В белгородском ГУ МЧС опровергают сообщения об эвакуации. В ведомстве заявили, что её не объявляли, а поэтому и не производят.
«Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится», — сообщили в управлении.
Отметим, что в Сети тем временем публикуют сообщения об эвакуациях в регионе. Официально этого не объявлялось.