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В белгородском МЧС опровергают объявление эвакуации

22 мая 2023, 13:46
Фото: 1MI
В ГУ МЧС по Белгородской области заявили, что эвакуация не объявлялась и не производится.
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МЧС

В белгородском ГУ МЧС опровергают сообщения об эвакуации. В ведомстве заявили, что её не объявляли, а поэтому и не производят.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится», — сообщили в управлении.

Отметим, что в Сети тем временем публикуют сообщения об эвакуациях в регионе. Официально этого не объявлялось.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#МЧС#Происшествия#Гу мчс#Эвакуации
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