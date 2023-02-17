Из-за звонков о минировании эвакуировали белгородские школы, больницу и гипермаркет

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
17 февраля в Губкине прошла волна эвакуаций. Поводом стали сообщения о минировании. По данным губкинской администрации, информация поступила в учреждения медицины, образования, спорта, ЖКХ, торговли и госорганов.
«ЧП 31» уточняет, что неизвестные «заминировали» как минимум три общеобразовательные школы, художественную школу, больницу и гипермаркет «Линия».
В пресс-службе губкинской администрации заявили, что сообщения проверяют. Школьников эвакуировали в безопасные места. О случившемся сообщили родителям детей.
Горожан просят не поддаваться на провокации и быть бдительными.
Это далеко не первый случай, когда в регионе «минируют» объекты. В конце минувшего года, например, эвакуировать людей пришлось из здания Россельхознадзора.
В региональном управлении МЧС в свою очередь ранее предупредили, что не имеют отношения к фейковым звонкам о «минировании» зданий и соцобъектов.