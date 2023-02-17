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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 11:57

Из-за звонков о минировании эвакуировали белгородские школы, больницу и гипермаркет

17 февраля 2023, 10:40
Фото: «ЧП 31»

Школы, больницу и гипермаркет «Линия» эвакуировали в Губкине Белгородской области

Очевидцы сообщают, что эвакуировали школы, больницу, гипермаркет «Линия». Поводом стали поступившие сообщения о минировании. Школьников эвакуировали в безопасные места, сообщили в администрации Губкинского горокруга.

17 февраля в Губкине прошла волна эвакуаций. Поводом стали сообщения о минировании. По данным губкинской администрации, информация поступила в учреждения медицины, образования, спорта, ЖКХ, торговли и госорганов.

«ЧП 31» уточняет, что неизвестные «заминировали» как минимум три общеобразовательные школы, художественную школу, больницу и гипермаркет «Линия».

В пресс-службе губкинской администрации заявили, что сообщения проверяют. Школьников эвакуировали в безопасные места. О случившемся сообщили родителям детей.

Горожан просят не поддаваться на провокации и быть бдительными.

Это далеко не первый случай, когда в регионе «минируют» объекты. В конце минувшего года, например, эвакуировать людей пришлось из здания Россельхознадзора.

В региональном управлении МЧС в свою очередь ранее предупредили, что не имеют отношения к фейковым звонкам о «минировании» зданий и соцобъектов.

Фото: «ЧП 31»
В здание правительства Белгородской области поступило сообщение о минировании
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#Инна Рогова#Минирование#Звонки#Эвакуация#Школы#Больница#Линия#Город#Белгородская область#Губкин
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