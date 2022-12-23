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Рассылку об обстрелах под Белгородом признали ложной

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Жителям Разумного прислали СМС-оповещения об обстрелах, когда в посёлке было спокойно. В администрации муниципалитета спустя время признали, что рассылка была ложной, но о виновных ничего не сообщили, пишет Go31.
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Обстрел

19 ноября разуменцам пришло СМС-оповещение от МЧС об обстреле, когда на территории посёлка было тихо и спокойно. Позже эту ситуацию прокомментировал глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, никаких инцидентов не было зафиксировано. Глава района сообщил, что правоохранительные органы приступили к проверке по делу СМС-рассылки.

Ситуацию изданию прокомментировали в администрации Белгородского района. Руководитель комитета по обеспечению безопасности Фёдор Ефимов подтвердил, что в тот день единая дежурно-диспетчерская служба района не зафиксировала никаких инцидентов. Он согласился, что оснований для рассылки не было.

Нашёлся и наказан ли виновник в ложной рассылке, неизвестно. На этот вопрос редакции получить ответа не удалось.

18 декабря при обстреле Белгорода жители получили СМС-оповещения спустя час после инцидента. Вячеслав Гладков сказал, что проблема с предупреждениями есть и что в регионе ищут пути решения. Также губернатор отметил, что на рассылку в больших населённых пунктах требуется больше времени — оператор делает это последовательно.

Гладков ответил, почему плохо сработало СМС-оповещение при обстреле в Белгороде
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#София Чугай#Общество#Обстрел#Белгородская область#Разумное#Рассылка#Смс
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