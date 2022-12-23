Рассылку об обстрелах под Белгородом признали ложной

18 декабря при обстреле Белгорода жители получили СМС-оповещения спустя час после инцидента. Вячеслав Гладков сказал, что проблема с предупреждениями есть и что в регионе ищут пути решения. Также губернатор отметил, что на рассылку в больших населённых пунктах требуется больше времени — оператор делает это последовательно.