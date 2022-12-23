Рассылку об обстрелах под Белгородом признали ложной

19 ноября разуменцам пришло СМС-оповещение от МЧС об обстреле, когда на территории посёлка было тихо и спокойно. Позже эту ситуацию прокомментировал глава Белгородского района Владимир Перцев. По его словам, никаких инцидентов не было зафиксировано. Глава района сообщил, что правоохранительные органы приступили к проверке по делу СМС-рассылки.
Ситуацию изданию прокомментировали в администрации Белгородского района. Руководитель комитета по обеспечению безопасности Фёдор Ефимов подтвердил, что в тот день единая дежурно-диспетчерская служба района не зафиксировала никаких инцидентов. Он согласился, что оснований для рассылки не было.
Нашёлся и наказан ли виновник в ложной рассылке, неизвестно. На этот вопрос редакции получить ответа не удалось.
18 декабря при обстреле Белгорода жители получили СМС-оповещения спустя час после инцидента. Вячеслав Гладков сказал, что проблема с предупреждениями есть и что в регионе ищут пути решения. Также губернатор отметил, что на рассылку в больших населённых пунктах требуется больше времени — оператор делает это последовательно.